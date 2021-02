Así se disputan control del Congreso de QRoo diputados de Morena

CANCÚN, Q.ROO (La Silla Rota).- A pesar de que diputados de la XVI Legislatura de Quintana Roo solicitaron la destitución del actual presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Edgar Gasca Arceo de la bancada de Morena; el legislador se mantendrá en el cargo, debido a que el documento que fue presentado en Oficialía de Partes del Congreso en días anteriores y que fue interpuesto por la diputada Reyna Durán también de Morena, carece de fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Puedes leer: Diputadas de Morena de la greña; se acusan ante Fiscalía de Nuevo León

El pasado 21 de octubre, la diputada de Morena, Reyna Durán presentó ante Oficialía de Partes de la XVI Legislatura un documento con el aval de cinco de los legisladores de Morena en el estado, en el que notificaban el cambio de la coordinación de la bancada para retirársela a Edgar Gasca del mismo partido para asignárselo a la diputada Reyna Durán para que sea la nueva presidenta de la Jugocopo.

El cambio en la coordinación de la Jugocupo fue avalado por los legisladores de Morena: Alberto Batún, Paula Pech, Fernanda Trejo y Fernando Chávez, así como la misma Reyna Durán quien busca dirigirlo.

Ante este movimiento entre legisladores de Morena, el proceso del caso se deberá desarrollar como un juicio de lo contencioso administrativo en el congreso explicó Edgar Gasca Arceo.

“Ahora más que respaldo se trata de privilegiar al congreso y hay que esperar a que ellos determinen. Yo respeto mucho a la diputada (Reyna Durán), la quiero mucho y al final es una compañera más de mi bancada. No se trata de caprichos, de que es lo que me parece hoy o mañana, la ley establece tiempos para hacer nombramientos en cuanto a coordinadores”, dijo el legislador de Morena Edgar Gasca.

Por su parte, la legisladora morenista, Reyna Durán, dijo que tiene el apoyo de la mayoría de los diputados de la bancada de Morena en el estado y el aval del Comité Ejecutivo Nacional del partido, además del apoyo de la presidenta del partido en el país, Yeidckol Polevnsky, por lo que avanzará con el proceso legal que le permita tener la presidencia de la Jugocopo.

“El artículo 55 establece que, en ausencia definitiva o temporal del presidente de la Jugocopo, el partido político podrá nombrar, el tema aquí es que no ha habido ausencia del presidente, no ha habido ausencia, el artículo no aplica, pero el párrafo segundo de ese mismo artículo me da el derecho a mi partido, porque esto es un derecho de partido no de diputados, da el derecho de cambiar en cualquier momento al coordinador que es el trámite que nosotros hicimos. Vamos a hacer lo que legalmente se tenga que hacer para que podamos ya entrar en funciones y poner orden en este congreso”, dijo Reyna Durán.

Algunos de los argumentos que expuso la legisladora fue que la Jugocupo debe ser ocupado por integrantes de Morena, requisito que señaló no cumple el diputado Edgar Gazca, que proviene del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ha colaborado en la XIV Legislatura en el período de gobierno del ex gobernador Roberto Borge Angulo, actualmente detenido en el Ceferepsi de Ayala, Morelos, por delitos de lavado de dinero y peculado.

El diputado del PAN, Eduardo Martínez Arcila, quien fungió como el último presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, antes de convertirse en la Jugocupo, dijo que la parte importante de estos desacuerdos entre la bancada de Morena es que se continúe el trabajo legislativo y de resultados, y que la bancada consiga un consenso a la brevedad para evitar una “parálisis legislativa o administrativa”

“El congreso sigue trabajando legislativamente hablando. Es parte de la escaramuza política yo no me detengo en eso, estoy concentrado en la comisión de Educación y proponiendo temas para el beneficio de los quintanarroenses”.

El diputado de Morena, Luis Fernando Chávez Zepeda, dijo que Edgar Gasca deberá obedecer el voto de la mayoría de los morenistas que han decido reemplazarlo de la Jugocupo y reconoció que deberá tomarse en consideración ambas como son la Ley Orgánica del Congreso de Quintana Roo y la votación de la bancada de Morena

“Le hago la invitación al compañero, si ya es una decisión de la mayoría que simplemente lo respete”, agregó.