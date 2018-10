Así marcharon en el país a 50 años de la matanza del 2 de octubre

CORRESPONSALES LA SILLA ROTA 02/10/2018 05:47 p.m.

OAXACA, Oaxaca. - Estudiantes de las 11 normales del estado adheridos a la Coordinadora Estudiantil de Normales de Oaxaca (CENEO) marcharon para recordar el 2 de octubre "No se olvida".

Poco más de mil estudiantes partieron del crucero de Viguera y concluyeron en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, también denominado "corazón de la resistencia" por parte de la Sección 22 de la CNTE.

En su recorrido por la carretera federal 190, los estudiantes hicieron una parada en la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde realizaron una serie pintas en la fachada del edificio.

La marcha estudiantil para recordar la masacre acontecida hace 50 años en la Plaza de las Tres Culturas fue ajena a la movilización que realizará la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

En últimos días, existe un alejamiento entre normalistas y el Sindicato de maestros, toda vez que los primeros reclaman desinterés de la dirigencia sindical por pelear sus demandas ante el gobierno del estado.

Sobre todo, en la contratación directa y no por examen de los egresados, así como se revierta la modificación de la malla curricular con la entrada del nuevo modelo educativo.

En Oaxaca el 2 de octubre no se olvida. Ni perdón ni olvido. pic.twitter.com/dwsQKGs0Hw — Tryno Maldonado (@tryno) 2 de octubre de 2018

Normalistas marchan en Veracruz

Estudiantes de Veracruz salieron a las calles en la ciudad de Xalapa desde la Escuela Normal hasta la Plaza Lerdo.

Los participantes recordaron a las víctimas asesinadas por fuerzas federales el 2 de octubre de 1969 y reconocieron a los activistas del movimiento.

"Más que exigir es recordar, conmemorar, por eso nuestra marcha fue silenciosa, que el 2 de octubre no pase desapercibido. Yo creo que, en nuestra sociedad actual, año con año se ha ido apaciguando esta fecha que es muy importante no sólo para normalistas, no sólo para estudiantes, sino para todos los mexicanos", manifestó Ronaldo Tepox, secretario general del comité estudiantil normalista de Xalapa.

Los estudiantes marcharon en silencio por el centro de la ciudad, con pancartas que exigían justicia para las víctimas.

Llega marcha de normalistas por el #2deOctubre al centro de Xalapa pic.twitter.com/LWoQvTdjzg — PEDRO MORALES LUIS (@PEDRO_REPORTERO) 2 de octubre de 2018

Pintan calles de Puebla en marcha

Los manifestantes en la capital poblana también salieron a las calles y protestaron con pintas en calles, casas y banquetas.

Un grupo de hombres comenzaron a pintan los vidrios y paredes de la línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), así como propiedad privada.

Las consignas escritas fueron: "2 de octubre, no se olvida".

Sin embargo, hubo quienes se dedicaron solo a marchar y conmemorar a los estudiantes asesinados hace 50 años en manos de la fuerza federal.

La marcha del 2 de octubre pasó por la Fiscalía. pic.twitter.com/3gIqNaV7zp — Juan Merino (@cuazzjjhm) 2 de octubre de 2018

Conmemorarán 2 de octubre con concierto en Sonora

En Hermosillo, la capital sonorense se organizó un concierto en las escalinatas de la biblioteca de la Universidad de Sonora, lugar emblema para protestas.

Este evento comenzará las 8:00 hora local (10:00 CDMX) y contará con la participación de activistas, estudiantes, maestros y sociedad civil.

Además, este lunes algunos alumnos de la máxima casa de estudios realizó un performance donde se simularon con hilos rojos las miles de balas que dispararon contra las personas en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968.

Alrededor de ocho mil metros de hilo rafia color rojo fue colocado entre las columnas del Museo de la Unison, que simbolizan el derramamiento de sangre por la masacre de los estudiantes el 2 de octubre del 68. La creadora es Liliam Urías. #2deOctubeNoSeOlvida pic.twitter.com/ufzUpvcPka — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 2 de octubre de 2018

En Monterrey, partidos de izquierda encabezan marcha

Monterrey, N. L- El dos de octubre fue recordado en Nuevo León con una marcha realizada por el Partido del Trabajo y contingentes de la organización Tierra y Libertad.

Alberto Anaya dirigente del PT encabezó la marcha por las principales avenidas del centro de la ciudad y que terminó con un mitin en la Explanada de Los Héroes, frente a Palacio de Gobierno.

Es tradición que anualmente estás organizaciones realicen esa marcha en honor a los estudiantes de 1968 y en donde lanzaron consignas contra el gobierno.

En estos momentos se realiza la marcha en conmemoración del 2 de Octubre en Monterrey. La avenida Juárez permanece cerrada a la circulación @ABCNoticiasMX pic.twitter.com/5y44JeQDLd — Uriel Velez (@uri86) 2 de octubre de 2018

LEA TAMBIEN La oscura intervención de un ex gobernador veracruzano en el Movimiento Estudiantil del 68 Fernando Gutiérrez Barrios, fue uno de los personajes clave en la matanza y represión a estudiantes el 2 de octubre en Tlatelolco

mvf