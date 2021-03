Así inició la contienda por la gubernatura en Sonora

HERMOSILLO.- Este 5 de marzo inició oficialmente la contienda por la gubernatura en Sonora, que tendrá una duración de tres meses, para culminar el 2 de junio. Hoy, los seis candidatos arrancaron con eventos en plazas públicas, encuentros con grupos de ciudadanos y mensajes virtuales para los votantes.

El cargo a gobernadora o gobernador se disputa entre seis candidatos: Ernesto Gándara Camou, del PRI, PAN y PRD; Alfonso Durazo, de Morena, PT, PVEM y Panal; Ricardo Bours, de Movimiento Ciudadano; Rosario Robles Robles, de Fuerza por México; Cuauhtémoc Galindo, de Redes Sociales Progresistas; y Carlos Ernesto Zatarain, de Encuentro Solidario.

Dos de los aspirantes iniciaron en los primeros minutos de este 5 de marzo, a las 00:00 horas, con mensajes en redes sociales. Se trata de Ricardo Bours y Ernesto Gándara; el resto mantuvo eventos en diferentes localidades del estado.

GÁNDARA; MENSAJE EN REDES Y ENCUENTROS EN NAVOJOA

El candidato de la alianza "Va por Sonora" publicó un video promocional bajo el lema de su campaña "Sonora Ganadora", donde evoca a los retos que se enfrentan, derivados de la pandemia por covid-19.

En otro video, en formato "selfie", Gándara Camou lanzó su primera propuesta de campaña: promover una ley para impedir que las personas acusadas de violencia contra la mujer no puedan laborar en un cargo de gobierno.

Así, presentó lo que llamó "7 de 7", donde hace pública su declaración patrimonial, fiscal, de intereses y tres más: certificado de no daño patrimonial al gobierno, un antidoping y un certificado que comprueba que no ha violentado a una mujer.

"Además de mi declaración patrimonial, de mi declaración fiscal y de intereses, estoy presentando cuatro más: mi certificado de no antecedentes penales, mi certificado de no daño patrimonial al gobierno, mi antidoping y lo más importante, mi declaración de no violencia contra la mujer.

Esta declaración significa algo muy importante, como ciudadano y como gobernador voy a promover una ley, para que nadie que no tenga estos certificados, que para que quien no tenga el certificado de no violencia contra la mujer, no pueda trabajar en mi gobierno, tenemos que cambiar las cosas desde ya", dice frente a la cámara.

Además de estos mensajes en redes sociales, el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD mantuvo encuentros con grupos de mujeres de la sociedad civil en el municipio de Navojoa, al sur de Sonora; con los dirigentes municipales de estos tres partidos y con líderes empresariales de esta localidad.

ALFONSO DURAZO: EVENTO PRESENCIAL EN HERMOSILLO

El aspirante por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), PT, PVEM y Panal, Alfonso Durazo Montaño tuvo un evento presencial en la plaza Emiliana de Zubeldía, frente a la Universidad de Sonora, en Hermosillo.

A pesar de la pandemia por coronavirus, tuvo un evento proselitista con simpatizantes e invitados especiales, y aunque fue cerrado al público en general sí había personas reunidas alrededor del cerco colocado para delimitar, sin respetar la sana distancia.

En un templete, el exsecretario de Seguridad Ciudadana dio su mensaje de arranque de campaña, donde destacó puntos como combate a la corrupción, reactivación económica y salud, con un discurso similar al de Andrés Manuel López Obrador.

"A nuestro pueblo de Sonora les decimos que no les vamos a fallar, el desastre que nos dejarán, es inocultable, pero aún así, no les vamos a fallar. Seré la voz del cambio que reclama la sociedad sonorense. Nuestro movimiento abrirá por la vía del voto, pacífica y civilizadamente, las puertas de la cuarta transformación, la cambiaremos desde abajo, de calle en calle, de colonia en colonia", dijo.

Los convoco a una lucha para recuperar la grandeza de #Sonora, a una lucha por la transformación. Ya les toca a quienes... Publicado por Alfonso Durazo en Viernes, 5 de marzo de 2021

También mencionó el tema de la seguridad y aseguró que, de llegar a la gubernatura, pondrá orden en los cuerpos de seguridad e implementará un programa de reclutamiento de la Policía Estatal en la entidad.

Al final de este evento, los invitados se acercaban al candidato y tampoco se respetó la sana distancia entre las cerca de 70 personas presentes dentro del cerco colocado.

RICARDO BOURS: MENSAJE EN REDES Y FORO DE MUJERES

El empresario y abanderado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours Castelo arrancó su campaña a gobernador con un mensaje en sus redes sociales en punto de las 00:00 horas.

En las imágenes, se le observa sentado en su oficina, en un escritorio, con una computadora portátil y la ciudad de Hermosillo al fondo.

Durante el mensaje, el candidato acusó a los partidos políticos y a los gobiernos anteriores de abandonar a la ciudadanía y traicionar su confianza.

"Los rescataremos del abandono en que los han dejado los partidos y los malos gobernantes que traicionaron a sonora, porque gobernar mal es traicionar la confianza de las y los sonorenses", dijo.

De esto se trata la campaña: de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de todas y todos los que le vamos a entrar por Sonora, para recuperar su grandeza y tener un futuro mejor. Por ellas y por Sonora, #HastaDondeTope. pic.twitter.com/rWVG5FduVo — Ricardo Bours C (@r_rbc) March 5, 2021

En este video de apenas 1:24 minutos repitió que ha recorrido todos los municipios de Sonora y lo seguirá haciendo durante su campaña.

"He estado recorriendo Sonora, he visitado cada uno de los 72 municipios. Arranco la campaña hablándole a todas y a todos los sonorenses, quiero que sepan que los voy a escuchar siempre a todos, no solo candidato sino también como gobernador", concluyó.

Ricardo Bours también tendrá encuentros con grupos ciudadanos a lo largo de este día, así como el foro "Por ellas hasta donde tope: Construyendo igualdad", en un salón de eventos en la capital sonorense, donde participarán mujeres líderes de Movimiento Ciudadano.

LOS CANDIDATOS DE PARTIDOS PEQUEÑOS SE DISPERSAN

Por otra parte, los candidatos de los partidos pequeños y de reciente creación se dispersaron por los municipios de Sonora.

La única aspirante mujer, Rosario Robles Robles de Fuerza por México arrancó su campaña electoral en el municipio de Cajeme, al sur de Sonora, con un evento al aire libre, solo con simpatizantes, también a media noche.

Carlos Ernesto Zatarain, de Partido Encuentro Solidario (PES), realizó encuentros con grupos ciudadanos en el municipio de Guaymas, de donde es oriundo y que gobernó como alcalde.

Y el sexto candidato a la gubernatura, Cuauhtémoc Galindo Delgado, de Redes Sociales Progresistas ofreció una rueda de prensa a medios de comunicación en un hotel de Hermosillo; por la tarde, hará lo mismo, también en Guaymas.

Arrancamos con mucho entusiasmo la campaña para #SanarASonora. Vamos en serio y te pido tu confianza para que juntos logremos el bienestar que las familias sonorenses merecen. Gracias a los medios de comunicación por la cobertura de esta mañana. #RSP pic.twitter.com/qzs9dl8S3x — Temo Galindo (@TemoGalindo) March 5, 2021

Actualmente, en Sonora gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a cargo de Claudia Pavlovich Arellano.