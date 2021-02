Así fueron las lujosas invitaciones para el informe del DIF-Morelos

En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, la falta de insumos en hospitales, además de asesinatos y agresiones a médicos, en Morelos la señora Natalia Rezende Moreira, esposa del gobernador Cuauhtémoc Blanco y presidenta del Sistema DIF estatal, mandó hacer invitaciones especiales para su Primer Informe de labores al frente de la dependencia.

SIGUE AQUÍ LA COBERTURA SOBRE EL CORONAVIRUS EN MÉXICO

Para ello la administración de Blanco mandó a hacer cajas de pantallas digitales, donde Rezende envío su mensaje de siete minutos a empresarios, autoridades y amigos sobre las labores realizadas por la institución.



Las pantallas digitales fueron enviadas en cajas de color blanco con detalles en rosa, morado y violeta, junto con el logotipo del Sistema DIF estatal. Además, se incluyó un libro con el informe escrito.

Según el proveedor, cada pantalla tiene un costo de entre 500 y 900 pesos, pues depende del tamaño del contenido y su edición.

El DIF estatal no informó sobre el número de pantallas distribuidas.

"Soy una mujer de trabajo que me involucro al 100 por ciento en todo lo que hago y por ese motivo decidí conocer a fondo cada uno de los municipios del estado. Al asumir mi compromiso por Morelos encontré a muchas familias que me permitieron escucharlas y entender sus necesidades. Vi una gran oportunidad de mejorar la vida de aquellos que no tienen voz y he comprobado que cuando haces las cosas de corazón logras grandes resultados", dice Rezende en el video.



Elde Rezende estaba programado para marzo, pero se suspendió por la contingencia.El pasado 3 de abril el gobernador montó y desmontó las instalaciones ambulatorias que se utilizarán para hacer simulacros de reacción inmediata, en caso de que algún hospital sea rebasado en capacidad, infraestructura que costó poco más de 14 millones de pesos.

Con información de Reforma

(Karla Alva)