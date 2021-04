Así fue el primer debate entre los ocho aspirantes al gobierno de Sinaloa

CULIACÁN.- Este jueves se realizó el primer debate entre los cinco candidatos y tres candidatas a la gubernatura de Sinaloa organizado por el Instituto Electoral de Sinaloa (IEES) teniendo como sede la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO).

En su intervención, el abanderado de Encuentro Solidario, Ricardo Arnulfo Mendoza, se lanzó contra Sergio Torres de Movimiento Ciudadano, de quien dijo que cuando fue presidente municipal incurrió en atropellos que afectaron a comercios, y lo cuestionó sobre si es cierto o no que cuando era alcalde en la casa que tiene en Montenegro "te estaban instalando una caja fuerte para guardar lo que se estaba robando".

Por su parte, Sergio Torres se fue contra oponente de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, le recordó que antes criticaba a Héctor Melecio Cuén (su compañero de fórmula) y le decía hasta de lo que se iba a morir, y que ahorita andan agarrados de la mano.

Además, señaló que Sergio Torres se la pasa peleando con los periodistas "deje de andar haciendo el ridículo con la Gilbertona" y utiliza sus cargos públicos para conseguir negocios para sus hijos pero, para los hospitales no consigue ni una aspirina.

Yolanda Cabrera, candidata por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) también criticó al morenista por su compañero de fórmula, incluso, sacó una cartulina donde estaba la fotografía de Rocha Moya y los rostros de candidatos "que tanto criticó".

Arnulfo Mendoza, señaló que los candidatos de los otros partidos son un combo de priistas perversos porque todos son del PRI.

Mostró diversas fotos del candidato de Morena, donde aparece en una con Cuén Ojeda y en otra con Juan S. Millán, con lo que cuestionaba que estaba reunido con corruptos.

En otras de sus participaciones, Sergio Torres Félix, señaló que Mario "no prende, Mario no la hace ni con enchufe, está más preocupado por los tenis que se va a poner, salió más bailador de Malova, la gente lo dice que el PRI no va a ganar".

El candidato del PRI-PAN y PRD, le dijo al candidato de Morena-PAS que Rocha Moya que "mientras dices que vas a ser un gobierno para los ciudadanos, te has quedado como el pelele de Cuén, de quien tú dijiste que se robaba el dinero de la UAS".

esc