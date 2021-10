Así extorsionan policías a turistas extranjeros en Tijuana

En Tijuana los turistas todavía son extorsionados por agentes policiacos que buscan cualquier pretexto para quitarles, en ocasiones, hasta cientos de dólares, dijeron comerciantes turísticos de la avenida Revolución, el primer atractivo para miles de personas que diariamente cruzan desde Estados Unidos.

TAMBIÉN LEE: El Estado mexicano entierra el crimen del periodista Francisco Ortiz Franco

"Hay turistas que nos dicen 50 dólares, 200 dólares, 500 dólares", contó Raymundo Barraza, presidente del Comité de Seguridad de esa avenida en entrevista posterior a una plática que los vendedores tuvieron con Alfonso Leyva, el Síndico Procurador del recién estrenado XXIV Ayuntamiento.

El comerciante de la vialidad que concentra bares, cafés, restaurantes y tiendas para los visitantes que llegan de varias partes del mundo, reconoció también que siguen detectando en ocasiones a oficiales que llegan desde otras demarcaciones a la zona turística.

Es lo mismo de todo el tiempo, tenemos muy buenos elementos de la policía turística, con la cual tenemos buena relación. Pero también hay malos elementos como en cualquier otro lugar

Los motivos para detener a los conductores extranjeros pueden ser desde ignorar alguna señal de alto, hasta llevar vidrios polarizados, prohibidos hace más de 10 años en el reglamento de tránsito como una medida contra la inseguridad provocada por la presencia del crimen organizado.

Otra parte del problema es que esas extorsiones tienen muy poca posibilidad de ser investigadas y menos aún de ser sancionadas, porque difícilmente hay acusaciones formales.

"No tienen tiempo, vienen de muy lejos. Entonces desafortunadamente se van con muy mal sabor de boca, pero por no tener tiempo, o un lugar, no saber o no tener la confianza de dónde ir a poner su denuncia", dijo Raymundo Barraza.

Durante la reunión, el síndico procurador dijo que tienen identificado el problema y que la corporación policiaca concentra, aún sin esas quejas de los extranjeros extorsionados, 2 mil de los 3 mil expedientes que tiene actualmente abiertos ese órgano de control.

Desde hace años se sabía que les pedían el clásico billete de 20 dólares, pero los tiempos han cambiado

El acuerdo entre los comerciantes y el órgano de vigilancia del gobierno de Tijuana fue la creación de una Sindicatura turística para recibir las quejas directamente en las zonas que visitan los extranjeros.

"A principios de enero más o menos ya estará más conformada esta situación. Pienso yo que el próximo año, en los primeros meses del próximo año", estimó el presidente del Comité de Seguridad de la avenida Revolución.

TURISMO, UN PILAR DE TIJUANA

El último informe del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), presentado en octubre del 2020, dice que en 2019 el municipio recibió 13.5 millones de turistas.

La pandemia ocasionó una caída de hasta el 80% de esas visitas durante el 2020, pero a la ciudad le alcanzó para recuperarse un 40% y los visitantes dejaron en cinco fechas festivas norteamericanas 35 millones de dólares, según datos del organismo.

Para este año, entre congresos, convenciones y cursos, fueron programados 6 eventos que estarían dejando a la ciudad 108 millones de pesos.

rst