Así es la campaña con la que Guillermo Padrés quiere limpiar su nombre

HERMOSILLO.- El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, ha iniciado una especie de campaña para "limpiar su nombre"-como lo ha dicho él mismo-, después de los señalamientos y acusaciones legales en su contra en los últimos años. Sin embargo, serán las instancias legales quienes determinen si es inocente o culpable.

Así lo consideró Salvador Ávila Cortés, abogado y analista político consultado por La Silla Rota, quien explicó que a pesar de que se logre modificar la opinión pública, lo más importante será la sentencia absolutoria o condenatoria que determine el juez encargado del caso.

Durante el mes pasado, el exmandatario apareció en eventos públicos en Sonora, después de dos años oculto, con reuniones entre militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en municipios como Hermosillo y Huatabampo. Esto, en el marco de la renovación de dirigencia donde uno de sus primos políticos, Javier Dagnino, es uno de los aspirantes a la presidencia del blanquiazul.

Desde entonces, algunos de sus allegados más cercanos, como el propio dirigente del PAN, Ernesto Munro Palacio, quien fue secretario de Seguridad Pública durante su sexenio (2009-2015), se han pronunciado en apoyo a Padrés Elías.

Munro Palacio mencionó en entrevista con medios de comunicación que el exgobernador de Sonora sufrió persecución política durante el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano y aseguraba su inocencia sobre los señalamientos de corrupción que pesan en su contra.

Ahora, es el propio Guillermo Padrés quien ha salido en defensa propia, al dar la primera entrevista con un medio de comunicación desde que fue liberado para llevar su proceso legal en febrero de 2019.

En Proyecto Puente, el exmandatario panista reafirmó su calidad de preso político y aseguró que fue el propio Miguel Ángel Osorio Chong quien lo amenazó con que sufriría las consecuencias de no hacer caso al entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien le pidió cancelar el Acueducto Independencia, la polémica obra que traslada agua de la presa El Novillo a Hermosillo, la capital sonorense.

"No estuve de acuerdo con sus políticas públicas, no estuve de acuerdo en que él quisiera manipular tanto al estado de Sonora como a mi gobierno. Lo enfrenté, y me costó muy caro. Fui un preso político del coraje y el desmedido abuso de poder que hizo el presidente Peña Nieto utilizando, por supuesto, a toda la estructura de su partido aquí y a Claudia Pavlovich Arellano", dijo en entrevista este lunes.

En este sentido, Padrés Elías aseguró que es inocente de los cargos que se le acusan y que en su gobierno hizo la obra del Acueducto Independencia, entre otras más, para solucionar el problema de desabasto de agua que sufría Hermosillo.

"Se puede cambiar la opinión pública, pero no la realidad"

El abogado y analista político, Salvador Ávila Cortés, señaló que cualquier persona que lleve un proceso legal puede acudir a diferentes estrategias o actos para cambiar la imagen o la percepción pública, pero no puede modificar la realidad o los procesos legales.

Es decir, a pesar de que pueda cambiar la simpatía o apatía de los sonorenses y ciudadanos en general, el exgobernador de Sonora será culpable o inocente conforme lo determine el juez que lleva el caso.

"La opinión pública podrá demostrar su simpatía o no simpatía a X o Y personaje, pero si el proceso, la ley y las autoridades correspondientes determinan inocencia o culpabilidad, más allá de simpatías o antipatías, debe de ser lo único que nos importe al final, porque son las leyes que como sociedad nos hemos dado".

Ávila Cortés también mencionó que las personas bajo un proceso legal, como Padrés Elías, tienen la libertad de realizar este tipo de actos o estrategias, siempre y cuando lo hagan en el marco de la ley.

Por otra parte, el analista político consideró que, a pesar de las palabras del exmandatario panista, siempre se ha respetado el estado de derecho y su presunción de inocencia.

"A mí me parece que en la mayoría de los procesos que he podido observar se ha respetado el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos", dijo.

También aseguró que se debe continuar con el combate a la corrupción, y si es necesario, modificar las leyes para impedir que continúen los actos y la violación a la ley.

"Me parece que tenemos que ir más allá, tenemos que seguir hablando de corrupción, de fortalecer el combate a la corrupción, debemos modificar procesos culturales, y rechazar como ciudadanos la corrupción, respetar las normas y fortalecer el estado de derecho, solo así, cualquier tipo de estrategia que no esté dentro de las causas legales fracasará, como sociedad, desde donde nos encontremos, no podemos permitirnos violar la ley ni el lo privado ni en lo público", expresó.

Las acusaciones contra Guillermo Padrés

El exgobernador de Sonora se entregó a las autoridades federales en noviembre de 2016, al girarse una orden de aprehensión en su contra por los delitos de evasión fiscal, lavado de dinero de 8.8 millones de dólares y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pasó dos años preso en el Reclusorio Oriente, de la Ciudad de México, hasta que un juez le concedió un amparo para llevar su proceso en libertad y salió de prisión en febrero de 2019.

El caso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se lleva a cabo en el juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en el Estado de México, los otros dos fueron desestimados; un juez de Amparo lleva el proceso por el delito de defraudación fiscal.

Por ambas acusaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró recientemente que existen elementos suficientes para solicitar una pena condenatoria.

"La Fiscalía General de la República considera que hay elementos suficientes para solicitar una pena contra Guillermo "P", por operaciones con recursos de procedencia ilícita; y así lo hará en su momento. (...) el asunto se encuentra ante un Juez de Amparo; y esta Fiscalía considera que hay elementos suficientes para solicitar sentencia condenatoria contra dicha persona, en razón de las pruebas con las que se cuenta para demostrar el delito de defraudación fiscal equiparado", cita el comunicado emitido el pasado 18 de octubre.

