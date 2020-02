Así es el bullying de una maestra y 3 alumnas en Michoacán

MORELIA.- A una semana del "Día Internacional de la Mujer" y del paro nacional "Un día sin nosotras", la agresión hacia las niñas también ha sido evidenciada en una profesora y compañeras de clases que, de acuerdo a las constancias de prueba, violentaron los derechos de dos alumnas.

Como consta en las quejas iniciadas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, la maestra Fabiola Rentería García sugirió a la mamá de una niña de tercer grado que la sacara de la escuela y mejor "la pusiera a vender chicles en la calle".

Ese hecho ocurrió en la escuela primaria "Benito Juárez", de Urapa, municipio de Huetamo, el pasado 20 de febrero.

Concepción Guadarrama Morales, madre de la estudiante de 8 años de edad, narró que la profesora la mandó llamar con el argumento de que su hija no había hecho la tarea.

Acusó que no era la primera vez que la docente maltrataba, exhibía y humillaba delante de sus compañeros de clases a la niña.

"No es la primera vez que la maestra Fabiola Rentería García me la regresa a casa con palabras cobardes: ´Vete a tu casa y cuando sepas leer corrido regresas´", recordó.

Concepción Guadarrama contó que cuando la maestra le revisa la tarea a su hija, la insulta y le dice que "esas cochinadas no están bien", delante de todos sus compañeros.

La mamá precisó que la menor tenía que entregar un poema y cuando la maestra lo revisó le dijo que estaba mal y que se retirara a su casa hasta que lo hiciera bien.

Señaló que esa situación se repitió días después cuando la maestra la puso a leer en voz alta en clase y, como no lo hizo bien, de nuevo le pidió que se fuera y regresara hasta que aprendiera a leer.

Afirmó que en esa última ocasión, la docente mandó llamar a la madre de la niña, le sugirió que mejor la sacara de estudiar y la pusiera a trabajar.

"Al acudir a la escuela, platiqué con la maestra y me dijo que mi hija no había llevado la tarea. Que si quería mejor ya no la llevara y mejor la pusiera a trabajar vendiendo chicles o cebollas, porque iba muy atrasada en la escuela", relató Guadarrama Morales.

En un video publicado en redes sociales, la niña explicó que su profesora le recriminó por no saber leer y la mandó a su casa.

Con llanto abierto, la menor dijo que la docente le dijo que ya no regresara hasta que supiera leer. Lo anterior se evidencia en la grabación de un minuto 12 segundos.

A decir de la madre de la alumna, desde hacía tiempo la notaba nerviosa, temerosa, así como con dolor de cabeza y de estómago, pero ahora "solo se queda callada".

Niñas golpean a compañera y la mandan a hospital Días después, en el municipio de Zacapu, en otra escuela primaria, una niña más fue agredida por tres compañeras y cayó de una escalera lo que le provocó varias lesiones.

Según el testimonio de la mamá, la menor era víctima de acoso escolar y tenía miedo de asistir a clases porque sus compañeras le quitaban el dinero. Acusó que el bullying fue reportado a las autoridades del plantel con anterioridad y no se tomaron cartas en el asunto. La inacción de los docentes y directivos del plantel permitieron que finalmente la niña fuera mandada a un hospital.

La menor resultó con varias fracturas en diferentes del cuerpo y una lesión en el antebrazo, por lo que los médicos optaron por inmovilizarla con una férula.

Además, tendrá que usar collarín durante varias semanas, resultado de los golpes que sus compañeras le propinaron.

Pero esa pequeña no es la única lastimada por esas tres compañeras de clases. Otra madre de familia denunció que su hija también ha sido víctima de violencia escolar.

La mamá de la niña confirmó que esas tres compañeras de clases también le quitaban el dinero a su hija, se burlaban de ella y la golpeaban.

CEDH investiga



La CEDH atendió los dos casos de violencia a la niñez, de los cuales dijo, uno es por acoso escolar y otro por maltrato psicológico.



El organismo emitió medidas cautelares de protección para las víctimas y sus familias e inició las investigaciones respectivas.

Ello, explicó, para deslindar la responsabilidad de las autoridades educativas "y evitar que casos de violencia a la niñez sigan ocurriendo en las escuelas de Michoacán".

La CEDH informó que, inició la queja de oficio ZAM/105/2020 por el caso ocurrido en la escuela Primaria "Benito Juárez", de Zacapu. La queja se integró en contra de las autoridades educativas y personal de la institución por violación al derecho a la seguridad en los centros educativos y a una educación libre de violencia.

En este caso, la CEDH emitió medidas cautelares de protección a la menor dirigidas a la Secretaría de Educación en el Estado para evitar represalias o afectaciones de otra índole en perjuicio de la niña.

En el otro asunto, suscitado en Huetamo, el organismo integró la queja ZIT/044/2020 en contra de la maestra y el director de la Escuela Primaria Gustavo M., por hechos considerados violatorios a los derechos humanos de la alumna tercer grado.

La CEDH Michoacán expresó su indignación ante los casos de violencia hacia la niñez, que resultan mucho más preocupantes al ocurrir en espacios en donde los servidores públicos son los responsables de velar por los derechos de las niñas y los niños.

Por ello, exhortó a las autoridades educativas a que establezcan de manera inmediata protocolos de atención, y que se capacite a directivos y profesores de las instituciones educativas sobre cómo atender sin dilación asuntos de esta naturaleza.