“Así era ella, fácil de amar”: recuerdan familiares a Diana Raygoza

El feminicidio de Diana Raygoza, una estudiante de derecho de la Universidad Autónma de Nayarit, conmocionó a la población el pasado domingo 24 de mayo, en plena pandemia por el coronavirus.



Su cuerpo fue encontrado dentro de su domicilio. A Diana su agresor le dejó 39 lesiones en su cuerpo ocasionadas con un arma blanca; en el torax, en el abdomen, en el cuello y en el cráneo, y una más en su zona genital. Esto fue informado por la Fiscalía General del Estado de Nayatrit.

Con el hashtag #JusticiaParaDiana, las redes sociales se volcaron y miles de mujeres compartieron su fotografía para exigir justicia por el feminicidio de la joven de 21 años.

El día de ayer Diana, de 21 años, fue asesinada en su propio hogar durante la cuarentena. Su asesino sigue libre... Diana ya había denunciado haber sido víctima de acoso en las inmediaciones de su universidad. Se tiene que hacer justicia. #JusticiaParaDiana pic.twitter.com/PBdT26mtEi — Analyze (@_analyzee) May 25, 2020

En la Plaza Bicentenario en la Ciudad de Tepic, Nayarit, la red de feministas nayaritas convocaron para visibilizar el feminicidio de Diana y pedir justicia a las autoridades.

El pasado lunes a las 6.00 de la tarde, su familia, amigos, amigas y un grupo de feministas se concentraron en el lugar con prendas moradas, velas y carteles que pedían un alto a los feminicidios del país.

(Foto: tomada de Facebook)

Diana "era una joven estudiosa, joven de hogar, tranquila responsable” así la definieron en redes sociales quienes la conocían.

La usuaria Brandy Azcona Raygoza, quien lleva el mismo apellido que Diana, la recordó como una joven “abrazable y fácil de amar".

"El día jueves me invitó a comer, me dijo que haría hamburguesas, dije que si de inmediato, le encantaba cocinar y lo hacía muy bien. En la sobremesa sus papás platicaron los planes que tenían el fin de semana a lo que ella respondió que no iría con ellos porque hoy lunes tenía examen temprano y se quedaría a estudiar, así era de responsable en la escuela y hoy su examen quedará en blanco por culpa de un ser repudiable. Leonardo la amaba y no desaprovechaba cada oportunidad para abrazarla por que así era ella, abrazable, fácil de amar. #JusticiaParadiana".

Ni la contingencia sanitaria ni el confinamiento pararon las ganas de recordar a Diana y exigir justicia, pues en la plaza Bicentenario se reunieron decenas de mujeres y hombres quienes llevaron velas, flores, carteles, recordándola con la canción de Vivir Quintana, Cancín Sin miedo.

Me quitaron la vida en un abrir y cerrar de ojos, me hicieron 39 heridas en mis partes íntimas, abdomen, cuello y cráneo. Me dejaron semi desnuda y mi agresor rayó en mi pared las iniciales “S.F” con mi sangre. Lo digo yo, porque Diana ya no puede. #JusticiaParaDiana pic.twitter.com/LZsYYr7bN4 — Itzel Díaz (@_karlaitzel_) May 26, 2020

Por otro lado, el mismo lunes -ante la prohibición de salir a las calles por la pandmeia-, un grupo de mujeres se manifestó de manera virtual con el hashtag #NosotrasTenemosOtrosDatos para continuar la lucha en contra de la violencia machista.

A las 11 de la mañana se convocó la manifestación virtual para visibilizar la violencia contra las mujeres durante el confinamiento.

Feministas de distintas partes del país iniciaron la protesta virtual donde las redes se llenaron de infografías con datos oficiales que demuestran el incremento de la violencia contra la mujer durante los primeros cuatro meses del año, a través de videoconferencias, las mujeres exigieron al gobierno federal “certeza presupuestaria en cumplimiento efectivo a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, que en el artículo 58 prohíbe reducciones a programas dirigidos a la atención de la igualdad entre hombres y mujeres.

“¡No! Las mujeres no ‘aparecemos’ sin vida, a las mujeres nos asesinan y lo hacen con saña y odio”, resaltaron las manifestantes al exigir justicia para todas las mujeres asesinadas.

bl