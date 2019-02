Así despidieron al activista Samir Flores; exigen justicia

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 20/02/2019 07:59 p.m.

Entre lágrimas y gritos de protesta, amigos, familiares y vecinos de Samir Flores recibieron sus restos con una caravana en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, en la zona oriente de Morelos.

La imagen de una virgen de Guadalupe y una fotografía de Samir montado a caballo fueron colocadas sobre una mesa en el patio de su casa, donde su cuerpo será velado todo este día.

Fueron a su casa de Samir a matarlo: Comisionado

Antes de llegar a su domicilio, frente a las instalaciones de la radio comunitaria donde Samir conducía dos programas, el matutino Amanecer Ranchero y el noticiero de la tarde, el cortejo hizo una parada.

"Un aplauso a Samir", "Samir vive, la lucha sigue", "ni con tanques, ni metrallas, Amilcingo no se calla", "agua sí, termo no", "lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar por una causa justa de tierra y libertad" y "Samir, moriste, pero nunca te vendiste", eran algunas de las consignas que se escucharon al paso de la carroza que transportaba el cuerpo sin vida del luchador social desde la carretera local Amayuca-Temoac hasta su domicilio.

Ante el asesinato de Samir, activistas integrantes del Frente de Pueblos en Defensa la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala exigen que el crimen sea esclarecido, los autores materiales e intelectuales castigados y que la consulta ciudadana del fin de semana en torno a la operación de la central termoeléctrica de Huexca sea suspendida.

"Estamos pidiendo justicia, primero justicia para Samir, esclarecimiento del asesinato, castigo a los culpables, pero también estamos pidiendo la inmediata cancelación, no solo de la consulta, sino también del Proyecto Integral Morelos".

"Esta consulta, si se hace, va a ser con la sangre de nuestro compañero Samir, no solo va a ser la imposición aparte con mentiras que están difundiendo en los foros, sino que va a ser ahora con el asesinato de nuestro compañero", dijo Samantha César, integrante del Frente.

La activista narró la forma en la que tres o cuatro sujetos se presentaron entre las 5:15 y 5:30 horas de este miércoles en el domicilio de Samir para ultimarlo.

"El día de hoy, aproximadamente a las 5:15, 5:30 de la madrugada escuchamos cuatro balazos y cuando fuimos al domicilio de Samir nos dimos cuenta que había sido ultrajado, vimos pues que habían sido unas personas que fueron a buscarlo, que le dispararon y tuvimos que trasladarlo porque la ambulancia no llegaba, lo tuvimos que trasladar al Hospital de Jonacatepec y ya en el hospital nos dijeron que había fallecido con dos balazos en la cabeza.

"Llegaron entre tres y cuatro personas pidiendo hablar con Samir en la mañana con el pretexto de que estaban pidiendo un espacio en la radio comunitaria, Samir es defensor de derechos humanos, pero también es comunicador comunitario y él tenía un programa en la madrugada todos los días a las 6 de la mañana y entonces fueron con ese pretexto de pedirle un espacio. Samir salió, estaba durmiendo en su domicilio, Samir salió y fue cuando le dispararon", contó Samantha.

Rechazan activistas consulta de AMLO sobre termoeléctrica en Huexca

Los compañeros de Samir rechazaron que su homicidio esté vinculado con la delincuencia organizada.

Lo relacionan directamente con su activismo en contra de la operación de la Central Termoeléctrica.

"Este asesinato no tiene que ver con la delincuencia, tiene que ver con la cuestión política, con el trabajo que ha hecho nuestro compañero de defensoría de derechos humanos y de comunicación comunitaria y ahí es directamente las líneas de investigación, la principal tiene que ser ésa y no desvirtuarse por otras líneas de investigación"

El caso, dijo Jaime Domínguez, amigo de Samir e integrante del Frente, debe ser atraída por la federación.

"Es un crimen contra un dirigente campesino, fundador del Frente de Pueblos en Defensa la Tierra y el Agua, un gran compañero, pero además era un comunicador popular, él fundó la radio comunitaria, fue de los fundadores en Amilcingo, daba las noticias al medio día y en la mañana iba a Amanecer Ranchero.

Pese asesinato de activista, consulta por termoeléctrica no se suspenderá



"Lamentamos el vil asesinato, cobarde asesinato de este compañero y bueno, queremos decir que exigimos justicia, exigimos que la Fiscalía, pedimos que la Fiscalía a nivel nacional atraiga el caso", dijo Domínguez.

En este momento pobladores de las comunidades del oriente de Morelos participan en una asamblea en Amilcingo en la que acordarán el plan de acción que implementarán ante el homicidio de Samir Flores y en vísperas de la consulta ciudadana del fin de semana.

El cuerpo de Samir será sepultado este jueves.

