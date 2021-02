Así asaltan a los pasajeros de camiones en Monterrey

MONTERREY.- "Sorpresivamente un tipo me echa el brazo por el cuello y me coloca un cuchillo en un costado, me pide el dinero, pero no contaba con que una pasajera la emprendería a bolsazos que lo hicieron correr", cuenta "El Chaparro", chofer de la ruta 223.

"El ladrón se llevó unos 500 pesos, salió barato", añade; sin embargo, para unos 40 pasajeros de la ruta 209 el atraco fue caro.

"Se llevaron relojes, joyas, celulares, carteras", revive Anita, pasajera del urbano quien entre risas cuenta una anécdota.

"Esa vez llevaba los audífonos, escuchaba música y no me di cuenta que asaltaban. Llegó a mi lugar un tipo y me extendió la mano pidiendo algo, no le oí con el ruido de la música y solo le dije, no gracias y siguió. Creí que era de esos que piden ayuda en los camiones", señala entre risas.

Durante 2017 y 2018 se registraron en la zona metropolitana de Monterrey unos 215 asaltos a camiones urbanos y, de acuerdo con la secretaría de Seguridad, en lo que va del año se tienen alrededor de 30 denuncias por asalto.

Pero no siempre les salen bien las cosas a los asaltantes, que por lo regular viajan de dos o tres en una unidad y prueba de ello es don Antonio Eguía.

De oficio comerciante, pero por años agente de la entonces Policía Judicial, Toñito como le dicen, viajaba en un urbano, un 205 cuando unos tipos gritaron y con amenazas pidieron celulares y dinero.

"A mi lado iba una muchachita estudiante que se pudo nerviosa, tranquila hija le dije. Cuando el tipo llegó a nosotros le puse la pistola, ‘pa’tras los filders’. No maistro, me decía. ‘Los voy a matar hijos de su pin… madre’, asustados soltaron lo que llevaban y bajaron corriendo".

Plan anti-robos

La Secretaría de Seguridad Pública prepara un esquema de seguridad para el transporte urbano tendiente a disminuir y erradicar los asaltos y violencia contra los usuarios y operadores de los camiones de las diversas rutas camioneras.

Lo anterior se desprende de una reunión sostenida entre el titular de Seguridad en la entidad, Aldo Fasci Zuazua y el secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Nuevo León (FROC), César Alberto Serna de León.

En opinión de Osvaldo Serna Servín, secretario general de la Federación Estatal de Sindicatos de Trabajadores del Autotransporte, el proyecto de seguridad para el transporte urbano vendrá a reforzar las medidas que muchos transportistas y sindicatos como al FESTA han tomado desde hace tiempo como son el taxi seguro en los taxistas y cámaras de vigilancia en los camiones urbanos.

La FROC ha recibido denuncias de sus agremiados y familias acerca de lo peligrosos que se ha tornado el esperar las rutas camioneras en las paradas, principalmente las que están en municipios periféricos o alejados de la zona metropolitana donde, ha proliferado la inseguridad y los asaltos, comentó Serna de León.

Ambos dirigentes sindicales externaron el propósito y la voluntad del gremio de contribuir a los diversos operativos de seguridad para protección de los trabajadores y usuarios del servicio de transporte y confiaron en que el resto de las organizaciones obreras también harán lo mismo.

La capacitación a través de cursos para los choferes de taxi y camiones de la FROC, que se realizan con la colaboración del Municipio de Monterrey y la Secretaría de Vialidad y Tránsito, forman parte también de las medidas de seguridad que deben atender los operadores croquistas, explicó Osvaldo Serna.

Pero surge otro problema, dice El Chaparro, el chofer: “Cuando hay un asalto, la policía nos lleva también para investigarnos, pues las empresas camioneras creen que nosotros robamos o que estamos coludidos con los asaltantes”.

Más cuando hay sangre de por medio, recuerda: “Un solitario asaltante empezó a recorrer asientos y a pedir carteras y celulares, al llegar con una chava, ésta lo enfrentó, le dio una madriza y de un golpe cayó y se pegó en el ánfora, se descalabró. Se hizo un desmadre, todos fuimos a la cárcel, hasta que se aclaró el asunto”.

Aldo Fasci, titular de Seguridad, recuerda que se han colocado algunos filtros de Fuerza Civil en sectores o rutas donde más asaltan, ello ha disminuido los atracos.

“Esta de la chingada, hay raza que le ha puesto una madriza a los asaltantes, pero son los menos, hay que estar alertas”, dice El Chaparro.