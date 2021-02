Asesinato de 'Nana Pelucas' fue un crimen político: esposo

GUERRERO (La Silla Rota).- Samuel Muñunzuri, esposo de la youtuber Leslie Pamela Montenegro del Real, mejor conocida como La Nana Pelucas, acusó al fiscal Xavier Olea Peláez de criminalizar a su esposa al intentar relacionarla con la delincuencia organizada, y le exigió pruebas sobre la información que difundió acerca de que la causa de su asesinato tuvo que ver con las publicaciones que hacía.

Para el esposo se trató de un crimen de odio, de un feminicidio. "Yo estaba ahí, se me murió en los brazos. Ver la saña con la que un par de tipos llegaron y la ejecutaron, no es posible, eso es un crimen de odio, es un crimen político, que no tiene nada que ver con la delincuencia organizada", comentó en conferencia de prensa.

Enseguida de los hechos, el fiscal informó que el asesinato de Montenegro Real lo ordenó Javi Daniel Cervantes Magno, alias "El Barbas", supuesto líder de un grupo criminal que surgió de la división del Cártel Independinete de Acapulco (CIDA), por las publicaciones que hizo la youtuber. "Con sus publicaciones se puso en la mira de la delincuencia organizada", dijo el fiscal.

Muñunzuri lanzó un mensaje mediático para Oela Peláez: "quiero pedirle claramente al fiscal las pruebas donde él criminaliza a mi esposa, y donde la hace parte de la delincuencia organizada".

Lo acusó de ejercer violencia de género: "para él es muy fácil decir: ¡Ah! es que hay unas narcomantas del 2016, entonces ella era delincuente y por eso la mataron. Ella se lo buscó con sus publicaciones. ¿De verdad, señor fiscal? Y se lo digo claramente, qué absurdo es, y que fácil para usted nada más abriría la boca con una total falta de seriedad para darle carpetazo a un asunto que hoy, yo no se lo permito".

Del trabajo de inteligencia que dijo el fiscal hicieron en la dependencia y les arrojó que el crimen tiene origen en las publicaciones de La Nana Pelucas. El esposo respondió que él ya hizo una revisión en las redes sociales de Pamela Montenegro y de la La Nana Pelucas, y "no hay una sola publicación en donde ella haga mención si quiera de algún acto de delincuencia, mucho menos de nota roja, y mucho menos de grupos delincuenciales".

El único contacto que asume con una página que difundía información de violencia, es un contrato breve que pactó con los administradores del espacio llamado Denuncias Acapulco sin Censura, quienes, aseguró, los buscaron para ofrecerles difusión de los videos de La Nana Peluca por 500 pesos mensuales. Aseguró que sólo pagaron dos meses y que deshizo el convenio publicitario al darse cuenta que el espacio no era adecuado para el personaje que hacía su esposa. "No se vale que la quieran hacer una criminal", comentó.

Las mantas que en diciembre de 2016 aparecieron en varios puntos de Acapulco, donde nombraban a la youtuber, el esposo la calificó como un acto de desprestigio que, en su momento no dejaron pasar y presentaron la denuncia ante la PGR. Entonces, "también quiero saber quién se hizo responsable del seguimiento y la investigación de esas narcomantas del 2016, porque hoy dicen que es por eso, entonces porque hoy no hay una investigación clara y contundente de ese asunto".

De la relación ríspida que se supo él y su esposa tenían con el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, a quien acusaron en su momento del tema de las mantas, Muñunzuri dijo que se trataron de "diferencias profesionales, jamás diferencias personales". Rechazó que el edil pueda tener relación con el crimen pero sí le pidió que lo reciba para que le ayude, como autoridad, a buscar la justicia.

También pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores y encuentro para que le dé respuestas sobre lo que difundió el fiscal. "El que hayas mandado una corona (de flores) no es suficiente", agregó.

