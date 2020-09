Asesinan de 9 disparos a universitaria en Empalme

EMPALME.- Rosalía Yazmín Duarte Canevett estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) de la carrera de Administración fue asesinada de al menos nueve disparos de arma de fuego afuera de su domicilio en Sonora.

La joven fue privada de la vida ayer cuando estaba instalando su puesto de tacos en su domicilio en la colonia Bahía del Sol, en el municipio de Empalme, cuando dos hombres armados llegaron a su hogar y abrieron fuego contra la estudiante.

Yazmín recibió nueve disparos en el torax, espalda y cabeza, reportó el informe policial.

El pasado 16 de agosto, Rosalía de 24 años había denunciado en redes sociales que un sujeto la había golpeado y robado sus pertenencias en Bulevar 16 de septiembre.

"Fui violentada mientras hacía caminata en el Bulevar 16 de Septiembre, en Empalme. Su motivo fue robarme el celular, pero desconozco la razón porque me levantó y me llevó a las vías del tren, donde me golpeó, me pateó y me asfixió. Gracias a Dios me dio las fuerzas para salir huyendo y por seguir viva. El hombre huyó con mi blusa y mi liga en mano, lamentablemente iba tan bien cubierto que no pude ver el rostro, pero si ven a un hombre de 29 a 35 años, piel morena, estatura de 1.70 a 1.80 y te hace creer que su moto está descompuesta, esa es su técnica", narró Rosalía en su cuenta de Facebook.

Tras el brutal asesinato de la estudiante del ITSON, la institución lamentó la pérdida de su alumna y envío sus condolencias a la familia.

El homicidio de Yazmín conmocionó a amigos y conocidos, quienes la recordaron como una mujer trabajadora, alegre y muy buena persona.

La Fiscalía de Sonora informó que el asesinato de Rosalía Yazmín será investigado como feminicidio.





