Asesinan al periodista Gustavo Sánchez; en 2020 sobrevivió a un atentado

OAXACA.- El periodista oaxaqueño Gustavo Sánchez Cabrera fue ejecutado la mañana de este jueves en Morro Mazatán, perteneciente al municipio de Santo Domingo Tehuantepec. El editor del portal de noticias La Policiaca del Istmo en Salina Cruz, ya había denunciado en diversas ocasiones amenazas de muerte en su contra. El 14 de julio de 2020, fue herido con arma de fuego en un atentado dentro de su domicilio.

De acuerdo con las primeras versiones, este día Sánchez Cabrera caminaba en compañía de su hijo de 15 años de edad hacia la calle que va al panteón municipal en Morro Mazatán. La víctima recibió un balazo en la cabeza. Los autores materiales huyeron a bordo de un automóvil verde.

El 14 de julio del año pasado, el periodista fue atacado en el interior de su domicilio. En esa ocasión, a través de tres mensajes de whats app pidió auxilio: "Compañeros, me acaban de balacear aquí en mi casa en el barrio Cantarranas. Me acaban de balear, manden una ambulancia me estoy desangrando". "Urge una ambulancia me estoy desangrándome estoy en mi casa en Morro Mazatán, soy Gustavo Sánchez". "Compañeros, compañeros, ayúdenme soy Gustavo Sánchez, me estoy desangrando, ayúdenme", difundió en aquella ocasión.

Minutos más tarde fue trasladado al hospital general de Salina Cruz, con una herida de bala en el tórax.

EL periodista cubría la información de la fuente policiaca y seguridad en la región del Istmo de Tehuantepec.

Desde 2014 la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) había demandado al gobierno mexicano protección para el periodista pues informaron que las constantes amenazas provenían de integrantes del crimen organizado.

En 2013 Sánchez Cabrera fue amenazado por un expolicía de tránsito de Tehuantepec que fue destituido después de la publicación de notas periodísticas que lo involucraban con actos de corrupción. Por las amenazas Sánchez Cabrera tuvo que resguardarse fuera del país.

