Asesinan a seis mujeres en tres días: Oaxaca en emergencia por feminicidios

"La violencia armada no es nueva: los hombres ya eran asesinados en su mayoría por medio de un arma de fuego, pero entre las mujeres éste no era precisamente el caso. Si se miran las tasas por modo de ocurrencia, de 2000 a 2007 no había mucha diferencia entre la incidencia con arma blanca, arma de fuego y asfixia —los modos más comunes de homicidio de mujeres—. Incluso, de 2003 a 2006 la asfixia resultó ser más alta que los asesinatos con arma blanca", detalla el documento.