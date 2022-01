Asesinan a periodista Roberto Toledo, en Zitácuaro, Michoacán

MORELIA.- Roberto Toledo, articulista y abogado, colaborador del portal Monitor Michoacán, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. Las primeras versiones señalan que tres sujetos entraron a su despacho para dispararle, según El Sol de Morelia.

TAMBIÉN LEE: Periodistas protestan en 47 ciudades contra la violencia

Su muerte fue confirmada, en una transmisión en vivo, por Armando Linares, director general de Monitor Michoacán.

Solo queremos dar a conocer lo que hace unos días dijimos: el equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte, el día de hoy, finalmente estas amenazas se cumplieron y el día de hoy asesinaron a uno de nuestros miembros de nuestro equipo, hace unos minutos atentaron contra su vida, perdió la vida hace unos minutos

Linares precisa que "exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos, el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. No puedo hablar mucho, no puedo decir mucho que no vamos a dejar las cosas así, las vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias".

? #VIDEO | El director general de Monitor Michoacán dio a conocer el asesinato del periodista Roberto Toledo, quien ya había denunciado amenazas y se había acogido a la protección federal. https://t.co/Vrtuo36bWk pic.twitter.com/NOGSrIhcPA — La Silla Rota (@lasillarota) January 31, 2022

De acuerdo a la versión del empresario, fueron tres personas las que llegaron a una oficina para atacar a Roberto Toledo. Agrega que en su equipo de colaboradores nadie está armado, "nosotros no taremos armas, nuestra única defensa es una pluma, una libreta".

Según El Sol de Morelia, Roberto Toledo había denunciado amenazas y se había acogido a la protección que brinda el gobierno federal.

El @GobiernoMX condena el asesinato del periodista Roberto Toledo del portal Monitor Michoacán. Trabajaremos en conjunto con el gobierno estatal y municipal para esclarecer el caso; no permitiremos la impunidad. Defendamos la libertad de expresión y el derecho a la información. — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 31, 2022

El Portal Urbano 24/7 presentó una imagen de la oficina donde presuntamente fue atacado el periodista, en la que se observa una camioneta baleada, así como rastros de sangre.

"BAÑO DE SANGRE"

El año 2022 inició con un "baño de sangre" contra la prensa en México, denunció la semana pasada la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), tras los asesinatos de los comunicadores.

"No se había observado con tanta intensidad", denunció hace una semana Balbina Flores, representante de RSF en entrevista con la agencia Efe, quien también manifestó la preocupación de la asociación.

Artículo 19 contabiliza 148 periodistas asesinados por su labor desde 2000 a la fecha en México, sin contabilizar todavía este último deceso, 28 de ellos durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018.

Tras un crimen en diciembre de 2018 y 10 en 2019, el país registró 7 homicidios de comunicadores en 2020 y otros 7 en 2021.

Pero la ligera tendencia a la baja de los años recientes se ha visto truncada este enero con la muerte de cuatro reporteros: José Luis Gamboa en Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana, Baja California, y Roberto Toledo en Michoacán.

















rst