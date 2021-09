Asesinan a hijo diputado morenista en panteón de Zapopan

GUADALAJARA.- Mario Alberto Lemus, hijo de Arturo Lemus Herrera, diputado local de Jalisco por Morena, fue asesinado tras un ataque armado la tarde el domingo en un panteón en Zapopan.





El asesinato fue perpetrado por un grupo de sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo, en el cementerio ubicado en el cruce de las avenidas Aviación y Santa Margarita, en la colonia San Juan de Ocotán.





La agresión fue reportada al 911, al lugar llegaron elementos de la Comisaría de Zapopan quienes tras corroborar los hechos pidieron el apoyo del Ministerio Público.





En tanto, la Unidad de Investigación de Homicidios Intencionales inició con los trabajos de gabinete y campo apoyados por peritos quienes realizaron la recolección de los indicios en la zona del crimen.





De acuerdo con la Fiscalía del Estado, Alberto Lemus de 20 años, acudió en compañía de algunos familiares para visitar en el panteón a un ser querido cuando fue agredido de forma directa por hombres armados que después huyeron.





En el lugar de la agresión, las autoridades dijeron que aseguraron material balístico para ser analizado, pues la policía ministerial realizó el hallazgo de un casquillo percutido y un cargador de arma de fuego.





En el lugar del atentado estaba el hermano de la víctima, quien no dio más detalles de los hechos ya que presentaba una crisis nerviosa.





El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro condenó el ataque contra el hijo del diputado Lemus Herrera en su cuenta de Twitter.





"Quiero externar mi pésame al diputado Arturo Lemus Herrera por el cobarde asesinato de su hijo Mario. Sé que no hay palabras para estos momentos de dolor. He instruido a la FGE no cesar las investigaciones hasta esclarecer los hechos y encontrar a los responsables", escribió Alfaro.

En tanto, Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, lamentó el crimen y se solidarizaron con la familia Lemus.





"Condeno el cobarde asesinato de Mario Alberto Lemus, hijo del diputado Arturo Lemus Herrera. La FGE ya está llevando a cabo las investigaciones pertinentes para encontrar a los responsables. Mi más sentido pésame", publicó en redes sociales el líder del partido naranja.

Arturo Lemus Herrera es diputado local del Distrito 11 por Morena. Es médico egresado de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y actualmente es el presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local de Jalisco.





De acuerdo con Mural, el hijo del diputado tenía un grupo de banda en el que cantaba canciones sobre narcotráfico y en especial a los integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación.









