Asesinan a golpes a activista Abiram Hernández, en Xalapa

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 30/03/2019 10:35 a.m.

Xalapa, Ver. - De un artero golpe en la cabeza fue asesinado el activista y acompañante colectivos de desaparecidos Abiram Hernández Fernández. El cuerpo del joven xalapeño, de 37 años de edad, fue encontrado la madrugada de este 30 de marzo en la sala de su domicilio, en la colonia Arboledas del Sumidero, en Xalapa.

Fuentes policiales confirmaron a E-Consulta Veracruz y a LA SILLA ROTA que el asesino del exintegrante del colectivo Por La Paz Xalapa, forzó las cajoneras de la vivienda. Las causas de su deceso fue traumatismo craneoencefálico severo con exposición de masa encefálica.

Hernández Fernández, de profesión sicólogo, es recordado por protestas e favor de familiares de desaparecidos, así como por emitir críticas durante los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) y de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018).

Una de sus últimas intervenciones como vocero de las víctimas, tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, en Veracruz, donde colectivos de familiares de desaparecidos exigieron resultados al entonces mandatario Yunes Linares, en presencia del sacerdote Alejandro Solalinde Guerra.

Abiram Hernández exigió a Yunes que se fincara responsabilidad a Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales, que a pesar de haber estado involucrado en la presunta pérdida de reactivos para las muestras de ADN fue ascendido como fiscal regional de Córdoba, Veracruz. Meses más tarde el exfuncionario fue detenido y vinculado a proceso por desaparición forzada de personas.

"A este funcionario, encargado de la Dirección de Servicios Periciales no se le sancionó por sus cochinadas, al contrario, el Fiscal Jorge Winckler lo premió y lo ascendió de puesto", dijo el también abogado del colectivo del colectivo Por La Paz.

Hernández Fernández, reclamó la falta respaldo económico para las víctimas indirectas, comprendidos en la Ley General de Víctimas del Delito. "Hay padres o madres de familia que dejaron hijos, hijas a cargo de los abuelos tras su desaparición. También hay gente que debe de hacer un trámite en la capital del estado y no tiene para viáticos. No vienen de viaje, ni de paseo vienen a hacer diligencias que ellos no pidieron hacer".

LEA TAMBIEN Abogado asesinado en Veracruz había denunciado corrupción en notaría El litigante hidalguense fue acribillado al salir de la audiencia donde denunció un fraude millonario contra dos clientes que también fueron asesinados

LEA TAMBIEN Aparece muerto tras ser detenido por la Fuerza Civil de Veracruz Hace unos días, su esposa denunció en redes sociales su detención y posible desaparición forzada en manos de la Fuerza Civil, desde el pasado miércoles.

AJ