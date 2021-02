Asesinan a ex escolta de Zeferino Torreblanca en Acapulco

ACAPULCO.- Alfonso García Medel, policía estatal en activo, ex militar y ex escolta del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo fue asesinado a balazos después de haber sido privado de su libertad cuando realizaba algunas compras en el Tianguis Campesino, en Acapulco.

A las 09:40 horas, hombres armados se llevaron violentamente al ex escolta cuando compraba en esa central de abasto. Más tarde, mediante un reporte al 911 se avisaba sobre el hallazgo de un hombre muerto dentro de una camioneta abandonada en calles de la colonia Vista Alegre.

La unidad fue localizada entre las calles Río San Luis y Río Ixtapa, de dicha colonia. Al lugar acudieron policías, quienes localizaron el cadáver dentro de una camioneta pick-up negra.

El hombre se encontró con el torso y el rostro tocando el respaldo del asiento del copiloto y presentaba múltiples impactos de arma de fuego en la cabeza y el tórax.

Mientras realizaban las diligencias, al sitio arribaron personas que dijeron ser familiares de la víctima, quienes indicaron que el hoy occiso también era empleado de un restaurante y que en los momentos en que se hallaba en el mercado, realizaba compras.

Al final de las diligencias, el cadáver fue trasladado a la morgue de la ciudad.