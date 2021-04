Asesinan a candidato a diputado por el PVEM en Ciudad Victoria, Tamaulipas

CD. VICTORIA.- El candidato del PVEM a diputado local en el 15º.distrito, Francisco Gerardo Rocha Chávez "Batata" fue asesinado la madrugada de este sábado, cuando regresaba de una reunión con la dirigente nacional del partido, Karen Castrejón.

Es el segundo candidato asesinado en el estado, luego de que en junio del 2010, también en Ciudad Victoria, fue asesinado Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI al Gobierno del Estado. Con el murieron cuatro personas más, entre ellos el diputado Enrique Blackmore Smer y tres escoltas.

Este sábado, el homicidio se registró alrededor de las cuatro de la mañana, en la vivienda de la víctima, ubicada entre las calles de Juan De la Barrera e Ignacio Allende en la colonia Mariano Matamoros, al norte de la ciudad.

Agentes de la Policía Investigadora que acudieron al lugar de los hechos indicaron que el cuerpo del ex jugador profesional de futbol presentaba tres impactos de bala en el pecho.

La tarde del viernes, Francisco Gerardo Rocha junto con la candidata a la presidencia municipal del Verde, Gabriela Milla y con el candidato a diputado en el 14º. Arturo Rafael Sánchez Garza "El Borrado" se trasladaron al municipio de San Fernando para sostener una reunión con la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo.

Lo último que escribió en su cuenta de Facebook "Batata" Rocha fue:

"Razita, ella es nuestra líder a nivel nacional Karen Castrejón, hoy quiero que sepan que para mi es un honor y me llena de orgullo que nos reciba de esta forma, me había tocado ver eventos así, donde solo nos tocaba estar de lado, donde éramos un 0 a la izquierda.... hoy, esto fue diferente, hoy..... nos mencionaron, hoy...... nos reconocieron, hoy.... fuimos parte de, hoy...... nos dieron nuestro lugar, y es eso precisamente lo que pretendemos para nuestra gente, queremos hacerlos parte de este proyecto, hoy me encantó que el verde nos da nuestro lugar como ciudadanos, como personas.....

Hoy estamos donde muchas más personas merecen estar también, el camino es este raza, estamos abriéndoles brecha a toda la razita humilde, a la que nos cierran las puertas por todos lados, todos merecemos ser tomados en cuenta, todos merecemos un respeto hacia nuestra persona.....todos, todosssss.......merecemos 1 oportunidad!!

#batatarocha #SoyVerde #TeamVerde #1oportunidad.

Francisco Gerardo jugó futbol profesionalmente con el equipo Correcaminos de Ciudad Victoria, durante varias temporadas, siendo muy querido entre la afición local.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia iniciaron las investigaciones en torno al hecho a fin de esclarecerlo y dar con los presuntos responsables.

Versiones extraoficiales indican que una camioneta llegó hasta la casa del candidato a diputado un sujeto descendió y lo llamó por su nombre para luego abrir fuego en contra suya.

Hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha emitido ningún comunicado ante el homicidio de "Batata" Rocha.

