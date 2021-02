Asesinan a “Bárbara Greco”, locutora en Cd. Juárez

La locutora de radio "Bárbara Greco" fue asesinada a balazos afuera de su casa, ubicada en la colonia El Barreal, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Lee también:

Familiares identificaron a la locutora de La Poderosa, cuyo nombre real era Teresa Aracely Alcocer, de tenía 37 años.

Familiares de la víctima denunciaron y condenaron el crimen a través de redes sociales; exigieron justicia.

Asesinaron a tiros a Teresa Aracely Alcocer, mejor conocida como Bárbara Greco, locutora de radio de La Poderosa, en Ciudad Juárez, #Chihuahua. No hay razón todavía de los disparos que recibió afuera de su casa. pic.twitter.com/oTpUovqhF7 — Demian (@demixngarcia) February 19, 2020

En sus últimos mensajes, “Bárbara Greco” escribió que “Las Niñas y Niños no se golpean, no se abusa de ellos y no se matan”, con lo cual se sumaba al repudio social del crimen de la menor Fátima, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Investigar Violencia contra las Mujeres por Razones de Género (FEM), la locutora recibió un balazo en el oído.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del asesinato de “Bárbara Greco”; también se desconoce cuántos atacantes la mataron.