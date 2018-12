Artistas "curan" las heridas en Jojutla

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 22/12/2018 08:00 p.m.

Cuernavaca, Morelos.- Noventa artistas de México participaron en un proyecto cultural que busca sanar las heridas que dejó el sismo del 19 de septiembre del año pasado en Jojutla, Morelos.

Se trata del Proyecto Esperanza que inició con la intención de estudiantes de Arquitectura de reconstruir, con ayuda de donaciones, 40 de las viviendas que destruyó el terremoto en la Colonia Emiliano Zapata de Jojutla, la zona más dañada por el sismo.

Cancela gobierno de Morelos proyección de la película "Roma", de Alfonso Cuarón

"Este proyecto, que se convirtió actualmente en un proyecto cultural, inicia como un proyecto de reconstrucción después de los sismos de septiembre. Nosotros empezamos a reconstruir 40 casas en la colonia Emiliano Zapata, los alumnos de la Universidad Anáhuac dejaron sus tesis y se comprometieron con cada una de las familias para poder desarrollar estos proyectos.

"Actualmente tenemos aproximadamente 6 mil metros cuadrados de construcción y estamos en una etapa final en donde decidimos convertir este proyecto de reconstrucción en un proyecto cultural que también es algo que ha beneficiado y va a beneficiar al estado de Morelos", dijo en entrevista José Luis Hernández Bañuelos, arquitecto de la Universidad Anáhuac.

Pero con el paso del tiempo y mientras el proyecto avanzaba, a Hernández Bañuelos se le ocurrió la idea de intervenir artísticamente algunas de las piedras que formaban parte de las casas destruidas por el terremoto.

"Invitamos a 90 artistas del País a intervenir piedras de Jojutla. Las piedras son de las casas que se cayeron en esta colonia, las recuperaron las familias damnificadas y éstas fueron entregadas a los artistas, los cuales han intervenido.

"La recuperación de las piedras, la intervención de los artistas y actualmente la verdad lo que buscamos es que estas piedras reunidas sirvan también para la sanación de estos sentimientos de tristeza, sea algo resiliente, ese dolor se transforme en alegría y en sentimientos de orgullo, de mexicanos trabajando por mexicanos", dijo el arquitecto.

Al final el proyecto contó con la colaboración de 90 artistas

Originalmente las obras de arte serían subastadas, sin embargo, para los impulsores de este proyecto las piedras intervenidas tienen un mayor valor si permanecen juntas en una colección que será exhibida en varios estados del País.

"Al tener completa la colección nos dimos cuenta que era importante mantenerla junta y no subastarla para adquirir fondos, creo que culturalmente hablando estamos hablando de un proyecto muy importante porque son artistas consolidados de todo el país en donde estos artistas ponen un esfuerzo, hacen muchísimo trabajo por intervenirlas y aparte hay grandes historias detrás de cada una de estas piedras.

"El caso de Aleida, donde Aleida recupera esta piedra, ella fue de las personas más afectadas ya que perdió a su hija y a su madre y cuando recupera estas piedras yo se la entrego al maestro Roger von Gunten, que vive aquí en Morelos, el maestro no pudo intervenirla sin saber que pertenecía a estas personas, realmente las piedras cargan una energía desde origen, la fuerza que le transmite el sismo que fractura y divide pues a toda esta colonia", dijo Hernández Bañuelos.

Al final, tanto Von Hunten, como 89 artistas más intervinieron los pedazos de piedra.

Entre los artistas están Gabriel Macotela, Rosa María Velasco, Antonio Bretón, José Villalobos, Rolando Rojas, Alejandro Santiago, Tomás Pineda Matus, Luis López Loza, José Luis Bustamante, entre otros.

Emmanuel, el niño que volvió a nacer en Jojutla

"En lugar de subastarlas lo que queremos es que formen parte del acervo cultural de Jojutla, que las piedras de Jojutla se queden en Jojutla y que sirvan no solamente para reparar, sino también para el orgullo nacional tener esta colección y que sea exhibida en diferentes lugares", dijo.

Rita Sánchez Domínguez, una de las artistas visuales que participó en el proyecto y quien convocó a sus colegas para sumarse, recuerda cómo vivió en Tequesquitengo, muy cerca de Jojutla, la tragedia del sismo aquella tarde del 19 de septiembre de 2017.

"El día que fue el terremoto y oigo que pasó esto de inmediato empecé a hablarle a toda la gente que conocía allá, al veterinario, al doctor, a todos", recuerda.

En la piedra que intervino, la artista decidió plasmar un caballo, en memoria de los animales que también murieron durante el terremoto.

"Cuando llega mi piedra yo digo ´¿qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a poner en mi piedra?´ Te imaginas mil cosas, además estuvimos en la obra, estuvimos abrazando a la gente, sales con muchos sentimientos encontrados y al hacer mi piedra me puse a mirarla y me reflejó la necesidad de tener un caballo, una de mis colecciones es de caballos y aquí me cabe Uma, uma es caballo en japonés y dije no sabemos todos los animales que en ello murieron, entonces dije que haya un animal representante de lo que pasó aquí, además el caballo que ha sido nuestro apoyo en el trabajo pues se me hizo que la mejor idea era hacer eso.

"Todos mis amigos, todos mis colegas han entrando en el proyecto dando todo de sí, todos estudiaron sus piedras, nadie trabajó al aventón, todos pusieron el alma, el corazón por gente que no conocen, por un proyecto que confiaron en José Luis y en mí a la hora que se los propusimos", dijo la pintora.

Para los damnificados de Jojutla tan importante ha sido el proceso de reconstrucción de las casas, como el proyecto artístico de intervención de las piedras.

"Hoy en día tenemos señores de todas las edades y niños que pronto, Dios mediante, para febrero están habitando ya el interior de su casa y eso algo espectacular y para mí como artista visual el haber hecho esta carrera y haber unido a tantos a correr con nosotros es llegar a una meta que no tiene precio. Yo creo que en el tema emocional el que la gente vea que los demás sin conocerte te apoyen y se sumen, yo creo que es como hablar de resiliencia, te puedes caer, te puedes levantar, pero también hay gente que te va a ayudar a levantarte y esto es lo más fuerte.

VIDEO: La tragedia persigue a Jojutla, ahora se encuentra bajo el agua

"Cuando yo llegó a Jojutla a ver a Doña Mari, a Doña Edu, a todos ellos siempre me abrazan y te dicen ´muchísimas gracias, maestra, por eso´ y la realidad es que los agradecidos somos nosotros, no hay cómo agradecer el poder haber ayudado y entrar en este proyecto, el sentimiento te pone la piel chinita, es algo increíble, y el que hoy en día las piedras puedan quedarse para Jojutla, para la gente de Jojutla y para México, en verdad es una colección invaluable", expresó.

LEA TAMBIEN Masacre de perros en Morelos: 25 mueren envenenados En Ocotepec y sus inmediaciones, vecinos de la comunidad encontraron esta mañana los cadáveres de los 25 caninos

LEA TAMBIEN Policías encuentran a bebé abandonado en iglesia de Morelos En las inmediaciones de la iglesia Luz del Mundo, los uniformados observaron unas cobijas en el suelo y se acercaron a investigar

bl