Arrolla y mata a niña; pobladores exigen liberar a conductor de camión de basura

TUXTLA GUTIÉRREZ (La Silla Rota).- Pobladores de Tecpatán, ubicado en la región Centro de Chiapas, mantienen un bloqueo desde ayer en las entrada-salida de ese municipio zoque, para demandar la libertad de Efrén Marín Castellanos, quien este lunes por la mañana atropelló y provocó la muerte de una niña de 2 años de edad en la comunidad Nuevo Naranjo.

De acuerdo con la información que circula, el chofer del camión recolector de basura del Ayuntamiento efectuaba sus labores como de costumbre, en compañía de otros tres empleados de limpia, cuando se registró el accidente que causó el deceso de la pequeña, quien acompañó a su hermana mayor a tirar unas bolsas de desechos. En la maniobra, Efrén no se percató de su presencia.

Tras el hecho, se publicó en redes sociales que él, junto a los demás trabajadores, estuvieron a punto de ser quemados por un grupo de comuneros. Sin embargo, esa versión fue desmentida por el mismo conductor, quien reconoció que, al contrario, los lugareños los protegieron.

No obstante, los involucrados fueron llevados al Ministerio Público del municipio vecino de Copainalá y luego a la Policía Preventiva de ese lugar; horas después, lograron ser liberados, menos Efrén, mismo que permanece en calidad de detenido hasta que se desahoguen todas las pruebas.

En apoyo, cientos de habitantes iniciaron una manifestación pacífica en espera de que el chofer, a quien conocen como honrado y trabajador, sea absuelto de cualquier cargo que le pudieran presentar.

Dentro de algunos comentarios que circulan en la red social Facebook, la usuaria Karla, al parecer originaria de esa población, asegura: "Gracias a Dios que hay mucho cariño hacia él, siempre ha sido un hombre trabajador; lamentablemente no estamos exentos de los accidentes, pero confiamos en Dios que todo saldrá favorable... lo importante es que él sabe que el pueblo lo respalda".

Uno de los manifestantes identificado como el maestro Agustín, quien se comunicó con el imputado, aclaró que Efrén está agradecido por el apoyo que le brindan; "y no nos vamos a levantar hasta que no sea liberado", aclaró, mientras los presentes aplauden y, al unísono, evocan palabras como: "¡bravo!"

De acuerdo con el orador, el empleado reconoció que solo hacía su trabajo, y que por ello no se siente temeroso, pues fue algo no previsto. "Según tío Efrén, en la comunidad Nuevo Naranjo ´no me maltrataron, no nos pegaron como se dijo´; también advirtió que esperará las 48 horas de ley, para que todo se aclare".

Según los informantes, se esperará que el inculpado y los familiares de la niña muerta lleguen a algún acuerdo, incluso hasta económico, para que se logre su libertad. De lo contrario, sería trasladado al Centro Estatal Preventivo número 1 "El Canelo", en la ciudad de Chiapa de Corzo, donde se desarrollaría un proceso jurídico.





kach