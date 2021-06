Arriba EZLN a España; inicia Gira por la Vida en Europa

MADRID.- Tras 50 días de navegación, el buque La Montaña, utilizado para la travesía oceánica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), llegó la tarde del domingo al puerto gallego del Concello de Baiona, a unos 40 kilómetros de la ciudad portuaria de Vigo, tocando así el territorio continental para el inicio de la Gira Por la Vida, que marcará el inicio de su viaje por Europa.

El Escuadrón 421 está integrado por cuatro mujeres (Lupita, Ximena, Carolina y Yuli), dos hombres (Bernal y Darío) y una persona no binaria (Marijose).

Los zapatistas serán recibidos por diversas organizaciones integrados en la Asemblea Galega Xira pola Vida y diversos activistas de diversas partes de España y Europa.

El Subcomandante Galeano –nombre que utiliza el mítico Subcomandante Marcos– escribió el sábado que, una vez que arribe la comitiva del Escuadrón 421 y el buque fondee, desplegarán la manta "¡Despertad!".

Sin embargo, por responsabilidad, la comitiva permanecerá en la embarcación hasta obtener el resultado de las pruebas PCR para covid-19 que practiquen las autoridades sanitarias gallegas.

Digo, si ya esperamos más de 500 años para devolver la bofetada, bien podemos esperar uno o dos días a que se organice lo que realmente importa, es decir, un baile

Los colectivos que participan han estado concentrados todo el fin de semana en el consistorio para anunciar la buena nueva: "500 años después se repite el viaje, pero al revés".

LARGA TRAVESÍA

Los zapatistas partieron de México en mayo pasado y tienen como objetivo hacer un recorrido por diversas ciudades de Europa, donde tendrán encuentros con otros movimientos y redes de organizaciones sociales, teniendo como centro su rechazo a la represión que sufren, al capitalismo, el racismo y la destrucción de la madre tierra por los grandes proyectos empresariales.

El pasado, 2 de mayo, el "Escuadrón 421" zarpó a bordo del barco de bandera alemana "La Montaña" desde Isla Mujeres, en Quintana Roo.

Tras su llegada, la expedición llamada "Travesía Por La Vida. Capítulo Europa" emprenderá una gira por más de 20 países de Europa, a los que fueron invitados por diferentes organismos y ONG europeas con la idea de intercambiar ideas sobre la manera de afrontar "la desigualdad derivada del sistema económico y social capitalista".

En el comunicado de octubre pasado, desde las montañas del sureste mexicano, el Subcomandante Insurgente Moisés señalaba, "saldremos a recorrer el mundo, caminaremos o navegaremos hasta suelos, mares y cielos remotos, buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales".

El EZLN ha sido particularmente crítico con el Tren Maya, uno de los proyectos principales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también con la polémica carta del mandatario mexicano en la que planteaba que España muestra un perdón por los actos de agravio durante la Conquista.



Por ello, en dicho comunicado, el Subcomandante Moisés señala, "iremos a decirle al pueblo español dos cosas sencillas: uno, que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía. Dos: que no tiene por qué pedir que nos perdonemos nada. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar, con demagogia e hipocresía, los crímenes actuales y en curso".

EL SURGIMIENTO DEL EZLN

El actual movimiento zapatista surgió el 1 de enero de 1994 en el sureño estado de Chiapas con el levantamiento de un grupo de indígenas armados liderados por el subcomandante Marcos.

El EZLN se dio a conocer el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por Canadá, Estados Unidos y México, y constituyó todo un acontecimiento internacional.

Como grupo guerrillero, los zapatistas pretendían luchar contra el entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Como movimiento político, los zapatistas son ahora muy críticos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con el viaje a Europa pretenden dar a conocer sus reivindicaciones de mayor autonomía ante el gobierno mexicano.

