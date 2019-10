Arrestan en EU a excandidata de Puebla

Dolores Raquel Toquero Pérez, quien en 2004 fue candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a diputada local en el distrito IV en Puebla, fue arrestada en Brownsville, Texas, junto con la empresaria Karen Aline Toxqui Chacón. A ambas, de 40 y 42 años de edad, se les decomisaron 495 mil dólares (casi medio millón de dólares) que transportaban en cajas de pañales y jabón en la cajuela de un automóvil Kia rojo con placas de Jalisco.

Habían salido de Houston, Texas, con destino a la frontera con México. Omar Lucio, sheriff del Condado Cameron, confirmó el martes pasado el arresto y dijo que Toquero Pérez y Toxqui Chacón fueron presentadas ante el juez, quien les estableció cargos formales por lavado de dinero y una fianza de 150 mil dólares a cada una. Si son declaradas culpables podrían ir a prisión de 5 a 99 años, y les impondrían multas de hasta 10 mil dólares a cada una, de acuerdo con la legislación estadounidense.

Fueron detenidas el martes alrededor de las 15 horas con al menos 15 paquetes envueltos en cinta canela; el vehículo en el que viajaban fue parado por oficiales de la Unidad de Investigación Especial que trabajan en la búsqueda de droga y dinero en operativos permanentes: las placas del auto que conducían fueron teñidas.

Toquero Pérez y Toxqui Chacón dijeron que no sabían que el dinero estaba en el maletero y que iban de Houston a México, de acuerdo con el sheriff, quien agregó que la cantidad de dinero no coincide con una suma que cualquier persona traería consigo, por lo que no descartó una negociación ligada con trasiego de drogas.

El distrito por el que fue candidata Toquero Pérez tiene cabecera en Zacapoaxtla y que incluía 18 municipios, desapareció junto con el de Izúcar de Matamoros, que era el 14, en la redistritación hecha por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en sesión extraordinaria el 15 de marzo de 2017.

Toxqui Chacón, la otra mujer detenida, es una empresaria dedicada a la compra venta de ropa, en locales comerciales ubicados lo mismo en Zavaleta que en la colonia San Manuel de la ciudad de Puebla, y en San Pedro Cholula.