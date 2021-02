Armenta se desiste ante TEPJF; queda firme Barbosa

PUEBLA.- Este día, el senador Alejandro Armenta Mier, presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el desistimiento de las dos impugnaciones que promovió contra la elección de Miguel Barbosa Huerta, como candidato de Morena a la gubernatura de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla (Morena, PT y PVEM).

Tras la documentación presentada por el priista, la Sala Superior del TEPJF desechó las impugnaciones del ex priista, quien enfrenta un proceso de expulsión ante el Comité Ejecutivo Nacional de Morena por obstaculizar la candidatura de Barbosa Huerta.

Las magistradas y magistrados ordenaron archivar el expediente como asunto concluido. (SUP-JDC-90/2019 Y SUP-JDC-92/2019, ACUMULADO)

Armenta Mier, aspirante a ser el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, se desistió ante el TEPJF, tras la reunión que tuvo con Barbosa Huerta, en las oficinas del Senado, en presencia del senador Ricardo Monreal.

Aunque en semanas anteriores, Barbosa Huerta denunció que Armenta Mier le había exigido posiciones en su gabinete y la cabeza del secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla, quien ha manifestado su deseo de continuar en el cargo. Tras el encuentro, el abanderado de Morena aseguró que la negociación no se basó en la entrega de posiciones al ex priista.

"A mí me pidió que saliera Fernando Manzanilla de la Secretaría General de Gobierno y le contesté que eso no estaba a mi alcance ya que no podía ceder cargos, y que no podía negociar absolutamente espacios de Gobierno en mi administración porque no cedería a cargos públicos", declaró Barbosa Huerta el pasado 10 de abril.

Por su parte, aunque en reiteradas ocasiones Armenta Mier aseguró la dirigencia nacional de Morena fue parcial y por ende impugnó el método de selección ante su partido y los tribunales en más de una ocasión. Este día se desistió.

Mientras Armenta Mier y Barbosa Huerta intentan aminorar sus diferencias de cara a la elección del 2 de junio, diputados locales como Gabriel Biestro y Raymundo Atanasio siguen la disputa por el comportamiento del senador, a quien lo grabaron especulando sobre la posible muerte del candidato, ante el deterioro que ha tenido su salud por padecer diabetes.

Líder del PRD pide examen médico a Barbosa

Durante su visita a Puebla para acompañar a Enrique Cárdenas, candidato a la gubernatura, en una gira de campaña por San Andrés Azumiatla, Ángel Ávila Romero, líder nacional del PRD, cuestionó el estado de salud del abanderado de Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Retomó cuestionamientos sobre la salud del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PVEM), quien padece diabetes desde hace años, y le pidió garantizar mediante un examen médico que podrá concluir el periodo hasta 2024.

En la gira por Puebla, afirmó que no se trata de un cuestionamiento discriminatorio. Los candidatos, aseguró, deben garantizar a los poblanos que pueden cumplir con el periodo de gobierno para el que se postulan, y por ende, la salud de los tres aspirantes es un tema público.

“Lo veo mal en términos de salud. Cualquier tema de salud es muy importante para cualquier candidato, es importante que la sociedad lo conozca. Los candidatos a la gubernatura deben hacerse un examen médico y hacerlo público para conocer que tienen la capacidad física para tomar las riendas del estado".