Armando, del FNLS, fue torturado por la policía de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ.- A tres días de su liberación, luego de un par de años de permanecer en la cárcel acusado de un delito que -según él- no cometió, Armando Hernández Sánchez cuenta el sufrimiento que pasó desde el momento en que policías estatales de Chiapas lo detuvieron y lo torturaron.

Fue procesado por el delito de robo con violencia agravado en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Acala.

El agricultor, originario del ejido Nueva Altamira, municipio de Acala, cree que fue sometido a esta injusticia porque es integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), organización que condena de forma incisiva las acciones que considera erróneas del gobierno estatal y federal.

"El 28 de septiembre de 2019 trabajaba en mi parcela cuando llegaron los agentes, me dijeron que volteara para el suelo, porque de lo contrario me matarían, y me envolvieron el rostro con mi propia camisa", recuerda; en el trayecto le propinaron golpes en diferentes regiones de su cuerpo.

Tras ello, lo llevaron a una zona oscura de Chiapa de Corzo, donde intentaban ahogarlo para que revelara los nombres de varios compañeros, "pero cuáles nombres, no sé a qué se referían...".

Como no cooperó, al ejidatario lo trasladaron al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como "El Amate", municipio de Cintalapa de Figueroa, donde fue sentenciado.

Sin embargo, las autoridades aprobaron su libertad luego de "comprobarse" que Armando no incurrió en ningún ilícito. Por ello, ahora, salió a la luz pública para no solo hablar de la injusticia que sufrió, sino para exigir que no se cometan más atropellos en contra de otros compañeros del movimiento.

CACERÍA DE BRUJAS

Por su lado, Javier Pérez, vocero del FNLS, recordó que este tipo de acciones arbitrarias son constantes por parte del actual gobierno de Chiapas y prueba de ello, ejemplificó, fue lo que también sufrió otro compañero de nombre Javier González Díaz en julio de 2019, quien fue desaparecido y torturado.

Agregó que desde que estuvo Ismael Britos Mazariegos como secretario general de Gobierno (en la actualidad legislador federal), a integrantes del FNLS les abrieron cerca de 132 carpetas de investigación por diferentes delitos, cuyas órdenes de aprehensión aún podrían ejecutarse.

Además, evidenció que han sufrido un constante hostigamiento en sus comunidades, incluso con presencia militar, y los crímenes de algunos compañeros como: Ramiro Rodríguez Sántiz, en Ocosingo, así como de Efraín Espinoza Pérez y Mario Alberto en Venustiano Carranza.

En el caso de Armando Hernández, reveló que la Fiscalía General del Estado presentó testimonios que, de alguna manera, resultaron contradictorios.

Supimos que la autoridad intentó meter ´testigos´ para que firmaran documentos falsos para incriminar a nuestro compañero, pero al final se desistieron y ante el juez confesaron la verdad

