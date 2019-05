Arma homicida estaba bajo resguardo de la Fiscalía desde 2017

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 08/05/2019 06:30 p.m.

El arma con la que un sicario asesinó la mañana de este miércoles a dos líderes sindicales e hirió a otras dos personas estaba bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado desde noviembre de 2017, informó el Fiscal General, Uriel Carmona.

En conferencia, el titular de la dependencia reconoció que como parte de las investigaciones del doble homicidio se indaga cómo salió del cuarto de evidencias la pistola calibre 9 milímetros que pertenecía a un policía cuando fue decomisada hace dos años.

Es un arma corta calibre 9 milímetros, marca Glock, estamos investigando porque tenemos información por corroborar que pudo haber pertenecido a una corporación policiaca y pudo haber estado puesta a disposición de la Fiscalía en noviembre de 2017

"Ahorita se están realizando precisamente los trabajos de investigación al respecto, a partir de los cuales se deslindarán las responsabilidades administrativas y o penales que resulten hasta el total esclarecimiento del origen de esa arma de fuego. Fue en noviembre del 17, es cuando tenemos la información por corroborarse que la Comisión Estatal de Seguridad Pública puso a disposición de la Fiscalía y vamos a corroborarlo ya jurídicamente", dijo Carmona.

La mañana de este miércoles un sujeto identificado como Maximiliano "N", de 22 años de edad, habitante de Cuernavaca, llegó hasta el zócalo de la capital morelense donde abrió fuego en contra de dirigentes sindicales que participaban en una manifestación pública.

Tras el ataque perdieron la vida Jesús García Roberto Castrejón, dirigentes en la Confederación Nacional de Trabajadores (CTM).

Otras dos personas, entre ellas un periodista, resultaron heridas en el atentado.

En la misma conferencia, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo condenó los hechos y se solidarizó con las familias de las víctimas.

Aseguró estar furioso por los hechos e insinuó que el asesino pudo haber sido contratado para matar a sus víctimas.

Son hechos lamentables, la verdad no estoy enojado, estoy furioso de lo que pasó porque no se vale que un personaje haga esto, por eso me he reunido con el Fiscal para llegar a las últimas consecuencias, no lo podemos permitir más

"A este pobre personaje no sé cuánto le hayan pagado, es lo que yo siempre he dicho, o sea, no tienes el corazón, no sé si está mal de sus facultades mentales por a lo mejor pagarle mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos, cuatro mil pesos o hasta cinco mil pesos, ¿qué es lo que pasa aquí en el país? Yo no sé cómo no tienen el corazón de sacar un arma y matar a una persona, esa es gente mala, gente que está maleada con la delincuencia organizada", dijo Blanco.

El Fiscal dijo que por ahora los indicios arrojan que no se trató de un ataque ni contra los comerciantes que se manifestaban ni contra los periodistas que daban cobertura informativa a la protesta, lo que deja la posibilidad de que se trató de un ataque directo en contra de las dos víctimas mortales.

Aunque no fueron reveladas las líneas de investigación del caso, el Gobernador Cuauhtémoc Blanco también habló de las diferencias que sostenían los dos grupos sindicales, el Nuevo Grupo sindical por un lado y la Confederación de Trabajadores de México por el otro para controlar el comercio ambulante en el Centro de Cuernavaca.

Incluso Blanco Bravo dijo que había pedido a sus dirigentes "hacer amor y paz".

He tenido reuniones con los líderes sindicales, hace una semana tuve una reunión con ellos, hoy los volví a citar, pero por compromisos ya no pude venir para acá. La verdad que es lamentable, yo les comentaba a ellos porque tenían diferencias, hay que hacer amor y paz para llevar una tranquilidad en Morelos y ver cómo podemos solucionar para estos puestos ambulantes

"Créeme que es lamentable porque las dos personas que fallecieron los conozco de que estuve como presidente municipal, no se vale, créeme que no se vale lo que está pasando en Morelos y en todo el País y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, no podemos permitir esto más", dijo Blanco.

Tras dar su respaldo al Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad, el gobernador dijo que es urgente el apoyo del gobierno federal para garantizar la seguridad de los morelenses.

A ver, el Almirante tiene toda la confianza mía, ok, necesitamos urgentemente que el gobierno federal nos ayude, como yo se los dije, no puedes acabar con una violencia en cinco meses, a lo mejor ni en un año, tenemos que trabajar, tanto en el gobierno federal, como el gobierno estatal, el Almirante tiene toda la confianza y estamos trabajando, ayer tuvimos una detención muy importante y eso fue en coordinación con el gobierno federal y el gobierno estatal

"Entonces como siempre lo he dicho, no hay que echarle la culpa al almirante, necesitamos el gobierno federal forzosamente que nos apoye a tener más elementos, como se los hemos dicho, sabemos que hay mucha gente involucrada, muchísima gente involucrada, pero estos hechos son lamentables", dijo Blanco.

Sujeto roba celular a Roberto Castrejón Jr., hijo de Roberto Castrejón Trujillo, dirigente de la CTM en Morelos. Muere segundo herido durante balacera en Cuernavaca pic.twitter.com/MWnmMgGi8E — La Silla Rota (@lasillarota) May 8, 2019





En un momento más información

LEA TAMBIEN Maximiliano "N", de 22 años, el presunto hombre que disparó en Cuernavaca El Comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, aseguró que este crimen no quedará impune

LEA TAMBIEN ¿Quién era Roberto Castrejón, la segunda víctima del tiroteo de Cuernavaca? Roberto Raciel, quien se desempeñó como secretario de Actas y Acuerdos de la CTM en Morelos, recibió un balazo que penetró la mandíbula y salió por el cuello

bl