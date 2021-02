Apuntan a presidente del Tribunal para interinato de Puebla

PUEBLA.- Si uno de los 25 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es electo gobernador interino de Puebla, deberá solicitar licencia al cargo. Debido a que el plazo de ausencia rebasa los 30 días, su petición deberá ser avalada por el Congreso Local responsable de definir el interinato, explicó el presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez Sánchez.

El magistrado agregó que una licencia de 30 días es aprobada por el Pleno del TSJ. Sin embargo, cuando el periodo es superior, pasa al Poder Legislativo para su aprobación.

Esta semana, Héctor Sánchez fue postulado por distintas agrupaciones ante el Congreso Local para que lo nominen gobernador interino de Puebla, ante la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso, quien viajaba el pasado 24 de diciembre con su esposo Rafael Moreno Valle en un helicóptero Augusta que se desplomó.

Interrogado sobre su deseo de ser gobernador de Puebla, Sánchez Sánchez manifestó que en este momento se ocupa de sacar adelante al Poder Judicial, ante el déficit de personal que hay para atender Salas Penales y Familiares. La meta es que los ciudadanos tengan una mejor impartición de justicia, agregó.

“Nosotros estamos hoy por hoy trabajando al frente de este Poder (Judicial) y tenemos conocimiento de que han llegado varias propuestas –para gobernador interino-, y quiero agradecer por considerar al presidente del Tribunal Superior de Justicia (…) pero quiero precisar que no ha sido una solicitud de tu servidor, nosotros estamos trabajando enfocados en la impartición de justicia.

“Sabemos que como uno de los tres Poderes, es importantísimo que hoy Puebla antes que otra cosa, mantenga la estabilidad, la gobernabilidad y el Poder Judicial es un poder fundamental para este objetivo”.

-¿Legalmente eres elegible como gobernador interino?

De antemano hoy estoy en una función que tiene un periodo (termina hasta diciembre de 2020). Ahora en una condición de servir a Puebla, yo he tenido la oportunidad de servir al municipio y al estado en otras tareas (…) La prioridad sería que Puebla sea primero, antes que incluso cualquier ambición de índole personal o incluso que pueda ser legítima, además de legalmente posible, respondió.

Lo que si hago votos, es que el Poder Legislativo en un ejercicio con la responsabilidad que corresponde, lleve a cabo ya esa determinación para que el estado tenga representación en los tres Poderes.

-¿Te descartas?

Estoy trabajando en el Poder Judicial, creo que la responsabilidad pública asumida es primero y antes de pensar en descartarme o no, hoy por hoy estamos empujando el proyecto 2019-2020. Estamos en lo nuestro, no podemos estar considerando, ni siquiera distrayéndonos en visualizar un escenario distinto al que hoy tenemos.

-¿Qué podrías aportar desde el Ejecutivo?

Me pones a imaginar una situación que no tenemos. Me parecería incluso inadecuado visualizarlo (...) estamos demasiado concentrados en las tareas que hoy tenemos y será la prioridad.

-Si uno de los 25 magistrados del TSJ es electo, ¿qué sigue? ¿Cuál es el camino jurídico a seguir?

En un escenario hipotético, la persona que fuera propuesta tendría que solicitar licencia y tendrían que otorgarla el Poder Legislativo.

Lleva un proceso legal, es viable y existe en la norma una ruta prevista para ello.

Sin embargo, precisó:

“la mejor política del Poder Judicial es no hacer política, nosotros no estamos para impartir justicia, no para ver colores, no para ver partidos o alguna pretensión de índole político, sino para respetar la Constitución y recuerda que la mejor manera de mantener el equilibrio democrático es la correcta impartición de justicia”

-Hay una gobernadora muerta, un Poder Legislativo fracturado ¿Habría alguna sugerencia para que los 25 que integran el Poder Judicial se mantengan al margen del proceso del gobernador interino”.

Al ser ciudadanos y ciudadanas tienen el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Sin embargo, yo he sido siempre de la escuela de no mezclar una cosa con otra, porque la figura de impartición de justicia, me parece que envuelve muchos escenarios.

Reconozco que cada uno de mis compañeros goza de la libertad de ejercer sus derechos civiles y políticos, siempre y cuando no interfiera con las tareas de impartición de justicia.

¿Generaría inestabilidad que uno de ustedes saliera hacia el Ejecutivo?

El Poder Judicial es mucho más que un solo magistrado (…) en el hipotético se llegara a presentar un caso, estoy seguro que habría forma de seguir fortaleciendo al TSJ, concluyó uno de los 19 ciudadanos inscritos ante el Congreso local de Puebla que buscan el interinato ante la ausencia de la panista Martha Erika Alonso.

