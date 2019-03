Aprueba Congreso de Morelos Guardia Nacional

HÉCTOR GONZÁLEZ/ CORRESPONSAL 07/03/2019 10:02 p.m.

El Congreso de Morelos aprobó por unanimidad el dictamen de creación de la denominada Guardia Nacional propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la sesión ordinaria realizada esta noche, con 16 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones las y los legisladores locales aprobaron la minuta de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución de México para la creación de la Guardia.

"Por unanimidad ha salido hoy con los diputados y diputadas asistentes de alguna manera es un tema que ya nosotros traíamos a través de todo lo que se ha venido dando en medios nacionales a través de lo que se hizo en el Congreso de la Unión que de manera unánime fue aprobado este tema, por supuesto la iniciativa por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador y Morelos no podía quedarse atrás, no podía de alguna manera no ir a favor de esta situación", dijo Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente del Congreso de Morelos.

También puedes leer: Avalan 17 congresos locales creación de la Guardia Nacional

La minuta fue llevada a la sesión para ser votada como de urgente y obvia resolución pues no se encontraba inscrita en el orden del día.

Para el presidente del Congreso de Morelos la Guardia Nacional propuesta por López Obrador logrará pacificar al país.

"Considero que sobre todo a poder pacificar, a poder de alguna manera generar una estrategia de manera conjunta la presencia siempre del Ejército es importante y hoy la combinación que se hace a través de un mando civil, creo que es de alguna manera una propuesta que deja satisfechos a los diferentes integrantes de los diferentes congresos, de las legislaturas, también en el Congreso de la Unión y creemos que esta estrategia, aunada a otras acciones, también de manera inmediata, puede bajar el clima de inseguridad que hoy vivimos en todo el País", dijo Sotelo Martínez.

LEA TAMBIEN Esperarán totalidad de congresos locales para Guardia Nacional Hoy, el presidente dijo que hará la promulgación de las reformas constitucionales sobre la Guardia hasta que sean ratificadas por las legislaturas locales

LEA TAMBIEN Declaratoria de constitucionalidad de la Guardia Nacional, este jueves en Diputados Tras ello, restaría que la cámara alta haga lo propio para que AMLO haga la promulgación oficial de las reformas en materia de seguridad pública

bl