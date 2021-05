Aparece amenaza contra candidata a alcaldía de Yucatán... en Quintana Roo

MÉRIDA.- Este fin de semana, la candidata a la alcaldía de Kanasín, Yucatán, por el partido Movimiento Ciudadano, Flor de Liz Xóchitl Delgado Caballero fue amenazada de muerte con una narcomanta, que apareció en una población del estado de Quintana Roo.

En el mensaje, la exhortaron a abandonar la contienda y le advirtieron que Kanasín es un municipio controlado por un cártel encargado de la distribución de drogas. Además, le indicaron que no acatar las órdenes también peligraba la vida de su familia.

Xóchitl interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) y se inició la carpeta de investigación UNATD-G1/5133/2021. Sin embargo, en una rueda de prensa que ofreció este martes dijo que hasta el momento no cuenta con medidas de protección.

Recibí una amenaza de muerte y estoy tomando las acciones legales correspondientes. Como cualquier persona, temo por mi... Publicado por Xóchitl Delgado en Domingo, 9 de mayo de 2021

"Hoy tengo miedo, temo por mi seguridad, pero sobretodo por la seguridad de mis hijos, no me interesa ser una mártir o una más en la estadística de un país en el que a diario asesinan a mujeres, pero sí tengo claro que el miedo nunca debe nublar la esperanza, no me voy a doblegar hay que sentar un precedente", acotó.

Sobre el tema, el representante de Movimiento Ciudadano ante los órganos electorales Sergio Cuevas señaló que también se dio parte a las autoridades electorales, debido a que están facultadas para ejercer mecanismos que auxilien a la candidata.

"La denuncia de hechos fue en la FGE y ya se hicieron las solicitudes de protección a la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), también se hizo de conocimiento al INE pues igual puede reportar estas cosas. El sentido común te dice que ya debería tener protección. Vamos a agotar todas las vías pero pensamos que la naturaleza del caso ya debería tener protección", abundó.

SIEMPRE ESTUVO EXPUESTA

La trayectoria política de la actual candidata de MC se ha visto envuelta en diversas situaciones de violencia. En el 2019 interpuso un juicio de protección para los derechos políticos-electorales (JDC) por violencia política en razón de género. En aquel entonces, era síndica de Kanasín y el alcalde, William Pérez Cabrera le redujo su sueldo de manera arbitraria y también le negó las actas de cabildo.

Tras este proceso, el 27 de marzo, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) le retiró la candidatura al exalcalde del PRI que se encontraba en campaña para reelegirse en el cargo.

Y en un breve lapso, el PRI registró a la esposa de su candidato, Carolina Marfil Lugo como su suplente. Finalmente, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Xalapa ordenó al Iepac falló a favor del exedil y ordenó al Iepac regresarle la candidatura, por lo que de nuevo regresó a la contienda electoral.

esc