Anuncian protesta en CDMX por asesinato de Samir Flores

En asamblea, vecinos, activistas, amigos y compañeros de Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), acordaron una serie de acciones para exigir justicia en este caso y para protestar en contra de la consulta que este fin de semana se llevará a cabo en torno a la operación de la termoeléctrica de Huexca.

Samantha César, habitante de la comunidad de Amilcingo e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, dijo que el asesinato de Samir es un crimen político que debe ser castigado.

MARCHARÁN EN LA CDMX

“Vamos a hacer una marcha este viernes en la Ciudad de México del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo exigiendo justicia por el asesinato de Samir y por otros defensores de derechos humanos en lo que va de la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

“La finalidad de esta marcha es que el Estado tome responsabilidad, si no viene acá y nos escucha, entonces vamos a ir y que nos escuche porque parece que no tiene oídos para nosotros, parece que tiene muchas interpretaciones de los hechos, pero no tiene oídos para nosotros, por eso vamos a ir para que nos escuchen, Andrés Manuel tiene la oportunidad de evitar que haya mayor violencia en nuestros pueblos, que haya más sangre en nuestros pueblos”, dijo Samantha.

La activista insistió en que el asesinato no está vinculado con el crimen organizado, como lo ha presentado la Fiscalía General de Morelos.

“Esto no tiene que ver con el narco, es claramente un asesinato político por la defensa del compañero ante el megaproyecto Integral Morelos y ante la acción comunicativa que tenía en la radio comunitaria".

“Durante estas últimas tres semanas Samir había tenido una participación muy activa ante esto, incluso estuvo en un foro y desmintió las mentiras que estaba difundiendo el representante (del gobierno federal) Hugo Eric flores”

CONSULTA ILEGAL

La consulta ciudadana que el gobierno federal realizará este fin de semana en los municipios de Morelos y algunos de Puebla y Tlaxcala para decidir si se echa a andar o no la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de Huexca es ilegal, acusan activistas opositores al proyecto, por lo que preparan un plan de acción en contra del ejercicio.

“Lo que se decidió ya en la inmediatez es lo que se va a hacer hasta el viernes, el viernes anunciaremos nuestro posicionamiento, si es que la consulta va. Anunciaremos eso al final de la marcha”, expresó Samantha César.

De acuerdo con los opositores, en la logística de la consulta ciudadana, llevada a cabo por la Secretaría de Gobernación, no hay instalación de mesas en las comunidades directamente afectadas por la operación de la termoeléctrica.

“En la consulta en muchas comunidades afectadas ni siquiera está contemplado ponerse en la comunidad"

“En Tlaxcala, por ejemplo, hay varias comunidades que van a ponerla en la cabecera municipal y la casilla queda muy lejos de la comunidad afectada. Es una cosa absurda, no consultas a la gente dañada, afectada directamente, a la que puede correr riesgo de morir por una explosión, pero sí lo abres a otras personas que no tienen nada que ver, ni tienen que decidir en esto”. dijo.

Además acusan que el gobierno de Andrés Manuel promueve el voto a favor del sí, respecto a la operación de la planta, con la promesa de reducir las tarifas de energía eléctrica en las tres entidades involucradas.

“Es ilegal y además tendenciosa, porque durante estos años han dividido a las comunidades, hay grupos de choque en las comunidades y por supuesto que van a influir en las votaciones, además del chantaje que está haciendo en todas las comunidades donde va a haber consulta de que van a pagar menos luz, ¿cómo entonces va a haber libre albedrío si ya de por si te están dando una oferta para que des el sí?

“¿Entonces importa pagar menos luz que el riesgo, el riesgo a la vida, que se muera gente, eso es más importante, pagar menos luz? Yo le pregunto a la ciudadanía que piense, que analice esto, que no por pagar menos luz y por un interés individual ponga en riesgo la vida de muchísima gente en Puebla, Tlaxcala y Morelos”, expresó la activista.

