Anuncia DIF remodelación de los Centros de Desarrollo Integral en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Como parte de una de las obras para cierre de esta administración, Rosy Fuentes de Ordaz, presidenta del Sistema DIF, anunció que en las próximas semanas iniciará la remodelación de los Centros de Desarrollo Integral (CDI), donde se atiende a más de 15 mil personas al año, quienes han recibido apoyos y servicios de asistencia social.

Durante un recorrido por el CDI 3, en compañía del Secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo, Rosy Fuentes comentó que desde que tuvo la oportunidad de recorrer los centros para conocer lo que hacían, se dio cuenta de lo importantes que son: "Están ubicados en colonias muy vulnerables, y todo lo que DIF brinda en ellos sin necesidad de acudir a la oficina central es maravillo, reciben clases, servicios médicos, tienen convivencias, se atienden gestiones, por ello merecían estar en mejores condiciones".

Recordó que hizo el compromiso de mejorar estos espacios y dijo que no podían pasar más años sin hacer el proceso de rehabilitación en cuatro de los cinco centros con los que cuenta DIF: "Yo dije, no me quiero ir sin cumplir el compromiso de renovarlos, estos espacios se tienen que dignificar por todos los servicios que se dan aquí, y por la seguridad de nuestros adultos mayores, ya que en su mayoría son ellos quienes acuden a estos centros", finalizó Fuentes de Ordaz.

Como siempre agradecida con mi esposo, Quirino Ordaz Coppel, porque ha tratado de abarcar todas las áreas, en los hospitales, salud, en lo deportivo, vialidades, carreteras y pues en específico en DIF nunca lo ha dejado de la mano, porque aparte de todos los avances que hemos logrado en materia de discapacidad, donde ahora con su apoyo contamos con espacios que no teníamos, como lo es el Autismo, Ceguera y Debilidad Visual y la Salud Emocional, dentro de todo ello, nos faltaban los CDI

Los cuatro CDI a rehabilitar se encuentran ubicados en las colonias: Pemex, 6 de Enero, Díaz Ordaz y Lázaro Cárdenas, en Culiacán.

El secretario de Obras Públicas, Osbaldo López, mencionó que dentro de las mejoras que se realizarán se encuentran: remodelación de los espacios en general, pintura e impermeabilización, mejoras en áreas deportivas y baños, entre otros.

El director general de la institución, Ulises Medrano Núñez, explicó que estos espacios tienen casi 50 años, a pesar de ser tan antiguos, cada día son más valiosos, en especial porque atienden a adultos mayores que requieren cuidados y servicios especiales, como los que ahí se brindan.

En ellos se forman clubes de la tercera edad para beneficio de más de 2 mil personas adultas mayores; también se brindan cursos y talleres para adultos mayores: Clases de yoga, música, jazz, danza, psicología, pláticas de salud; también pintura, corte y confección, manualidades y gastronomía. En estos espacios se ha facilitado que 1,000 adultos mayores se inscriban en la educación abierta.

Además, se han impartido cursos de verano a niños y niñas en situación de vulnerabilidad: Primeros auxilios, valores, inglés, taller de psicología y pláticas de salud.

En los 4 años en estos centros, se han brindado cerca de 25 mil consultas médicas y odontológicas a familias vulnerables que acuden a estos espacios. Una consulta dental en lo privado cuesta más de 300 pesos.