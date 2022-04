Anuncia César Verastegui proyecto de Rivera Tamaulipeca; mujeres refrendan apoyo

CD. VICTORIA.- Durante su gira por el sur de Tamaulipas, César Augusto Verastegui Ostos, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD al gobierno de Tamaulipas, anunció la presentación de un proyecto para el desarrollo de la Riviera Tamaulipeca, a fin de impulsar el turismo y el crecimiento económico.

Para ello se tendría como base playa Miramar, pero se incluirá la Laguna del Carpintero, playa Tesoro, en Altamira, y Barra del Tordo, en Aldama; además, de aprovechar los cenotes en Aldama como atractivo, incluyó alcanzar playa La Pesca, en Soto la Marina.

Comentó que toda esta zona presenta un importante potencial para potenciar el turismo aprovechando los recursos con los cuales se cuenta.

Con ese propósito se buscaría la creación de un fideicomiso con recursos públicos, pero también la participación de la iniciativa privada. Al respecto, comentó que es importante la generación de inversiones, pero que dejen la utilidad en la región.





Indicó que al conseguir avances en materia de seguridad pública es posible contemplar proyectos de mayor envergadura en los cuales se involucre a empresarios como "construir una Riviera Tamaulipeca, algo muy grande, pero que lo hicieran los tamaulipecos, que no hubiera inversión extranjera, ni nacional, que fuera estrictamente local".

El abanderado de la coalición "Va por Tamaulipas" explicó que se contemplaría un 10 a 15% de recursos públicos, y el resto por parte de la iniciativa privada".

La idea es hacer un fondo, uno tan grande que nos permita hacer proyectos grandes, que se tienen que hacer para salir del letargo económico, sino hay inversión no hay empleo, sino hay empleo, sino hay empleo no hay dinero y sin dinero no hay progreso ni bienestar", apuntó.

Y añadió que es necesario hacer esa bolsa, para motivar a esos pequeños empresarios, medianos y grandes empresarios, pero que sea local para que la utilidad se quede aquí.

Previo al encuentro con reporteros, César Augusto Verastegui sostuvo una reunión con mujeres de diversos sectores de ciudad Madero, a quienes ofreció que la mujer tendrá un lugar muy especial, acorde a su importancia como factor de unidad de la familia y la sociedad.

Y añadió: "creo en la igualdad sustantiva, hay temas muy naturales que nos hacen darles la debida importancia y atender de inmediato sus demandas, merecen un espacio, tienen sus derechos bien ganados y vamos a gobernar con y por ellas".

Se tiene previsto que la tarde de este jueves Verastegui Ostos realice una caminata por las colonias populares maderenses.

