Anticonceptivos, ¿por qué nosotras sí y ellos nos?

Seguramente disfrutas mucho tener relaciones sexuales con tu pareja, pero quizá alguna vez te has preguntado ¿por qué yo soy la que siempre tengo que tomar anticonceptivos y él no? En el tema de la sexualidad aún persisten algunas brechas que faltan superar, sín embargo, no podemos dejar de cuidarnos. Es muy importante protegerse de embarazos no deseados y también de enfermedades de transmisión sexual, a continuación te damos algunas opciones.

Hazlo por ti

Lo principal que debes tener en mente es que el cuidado y la salud sexual es un tema que te tiene que interesar por ti misma. Así que usar algún método anticonceptivo es una medida que usarás para protegerte porque quieres estar saludable y disfrutar de tu vida sexual sin preocupaciones. Sin embargo, es cierto que respecto a anticonceptivos la mayor parte de la responsabilidad recae sobre nosotras porque no existen todavía muchas opciones para ellos. Además, en algunos casos persiste la ideología machista que se necesita erradicar para que ambos se comprometan con esta tarea. Lamentamos decirte que el único método anticonceptivo que tu galán puede utilizar es el condón, ya que alternativas como pastilla, inyecciones y gel para reducir la cantidad de espermatozoides están en etapa de prueba, aunque se espera que en poco tiempo puedan salir a la venta.