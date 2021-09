"Antes de ingresarme a los separos, policías estatales me torturaron": Pamela

MÉRIDA.- Mayra Pamela denuncia que policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la torturaron y golpearon. La joven de 27 años narra que la detuvieron el viernes 17 de septiembre, durante un operativo que realizaron las autoridades para clausurar una fiesta que no cumplió con las normas de salubridad contra la Covid-19. Su novio también fue enviado a los separos, pero solo a ella la violentaron en el trayecto a la cárcel pública.

En el operativo ella logró escapar pero entre las 9:30 y 10 de la noche regresó al lugar de la fiesta a buscar las pertenencias de su novio, quien había sido arrestado por grabar la actuación de los policías. No tenía dinero para ir a casa, así que volvió con la intención de recuperar el celular y la cartera de su pareja y ahí fue cuando la detuvieron.

Esposada la subieron a una camioneta, en la que estuvieron dando vueltas. "En el trayecto hasta los separos pasó un auto e intenté gritar para pedir ayuda, no era normal que tardaran tantas horas en llevarme a los separos. Los policías me apuntaron con un arma para obligarme a guardar silencio", relató en entrevista la joven.

"Ya estaba esposada y de castigo por gritar, pasaron las manos detrás del asiento y me jalaron para que mis manos quedaran debajo de un tubo, lo que hizo que yo quedará colgando. Les prometí que no gritaría y les pedí que me soltaran; se burlaron y dijeron que era fácil desaparecerme, que viera que alrededor era puro monte, yo no podía dejar de llorar".

En el traslado a la cárcel pública iba sola en la camioneta de la policía, la escoltaron cuatro oficiales, tres mujeres y un hombre.

A la joven la ingresaron a los separos del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) alrededor de las dos de la mañana, presentaba golpes por la forma en que viajaba y marcas producidas por las esposas. El médico que la revisó ignoró las lesiones.

Esa noche, Pamela no pudo dormir, pues tenía miedo de que le agredieran en el lugar. "Tenía mucho dolor en el cuerpo y pedí que me cheque otra vez el médico. Esta vez me enviaron con una doctora, quien me revisó y me dio un diclofenaco", apunta.

Además, al llegar a la SSP pidió permiso para ir al baño porque tenía muchas ganas de orinar; se burlaron y le respondieron que lo hiciera, dijeron que total la que estaría orinada todo el día sería yo", apunta.

Horas después de ser arrestada, un policía le llevó una hoja para firmar en la que aseguraban que el arresto ocurrió a las dos de la mañana, Pamela se negó. El sábado a las 11 de la mañana la dejaron libre junto con su novio.

"Mi novio estuvo retenido y cuando lo arrestaron había dos personas más con él, de las cuales uno era extranjero, yo creo que por eso no los golpearon, Nos sacaron antes de las 24 horas que según me dijeron debíamos pasar, nos liberaron con la excusa del Covid. En realidad, creemos que fue porque no había algún motivo para las detenciones", señala Pamela.

Pamela no tiene familia en Yucatán, es originaria de Chetumal, Quintana Roo, por lo que al momento de su arresto una joven con la que coincidió en la fiesta avisó por redes sociales a las personas que pensó eran sus amistades.

"Una de las chicas de la fiesta me envió inbox, me explicó que alcanzó a escuchar mi nombre y buscó en mi perfil a las personas que pensó que eran mis amigas. Me pidió perdón porque no pudo hacer nada, ni pudo grabar porque tenían miedo de que se los llevaran".

La joven interpuso una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), la cual fue registrada con el folio 223/2021 y espera que investiguen y sancionen a los oficiales que la violentaron.

