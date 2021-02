Ante la falta de medicamentos Salud da actas de defunción

CD. VICTORIA.- Decenas de mujeres que acuden al programa de Detección Oportuna de Cáncer, e incluidas dentro de un tratamiento en el Hospital “Carlos Canseco” de Tampico, denuncian que desde hace varios meses no han recibido los medicamentos para la quimioterapia y la quimioterapia hormonal.

“Por respuesta nos dicen en farmacia que cuando haya el medicamento nos avisan o lo compremos por nuestra cuenta si no queremos morirnos”, denuncia Macrina Pérez, a quien le fue detectado el cáncer hace tres meses.

Medicamentos como Doxorrubicina, Paclitaxel, 5 fluoracilo, ciclofosamidina, carboplatino, y tamoxifeno, entre otros, no se tienen para suministrarse a las pacientes.

Socorro Trinidad señaló: “desde hace más de seis meses no nos dan medicina para el tratamiento de nuestra enfermedad, sencillamente en farmacia dicen que no hay, no hay”.

“Yo he tenido que sacrificar otras cosas para poder comprar la medicina, que es cara. No puedo dejar a mis hijos sin comer, entonces ya no uso el transporte para mí, en todo el año no me he comprado un trapo para ir a trabajar todo porque no hay medicinas”, se lamenta Lupita Gómez.

“El programa de Detección Oportuna de Cáncer únicamente ha servido para ponerme nerviosa, intranquila al saber que tengo esta enfermedad. Y de nada sirve saber que la tengo si vengo al hospital y resulta que no hay el medicamento”, expresa Aurelia Nuñez.

Las mujeres coinciden en que lo único que puede darles es el acta de defunción.

Lupita Gómez acusó que dos mujeres han entrado en fase terminal al abandonar el tratamiento por la falta de medicamentos.

Las pacientes de cáncer de mama insisten en que el programa de Detección Oportuna es inútil si no hay medicamentos para tratarlo.

En tanto, la secretaría de Salud rechaza que exista desabasto de medicamentos y si en ocasiones se presentan problemas es debido a que los proveedores no envían de manera oportuna los medicamentos.

A la vez se hizo énfasis en que no hay retraso en pago a proveedores, por lo que descartó que sea la razón de la falta de medicamentos contra el cáncer.