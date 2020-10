Ante la crisis, niños dejan la escuela para trabajar en las calles

CIUDAD VICTORIA. - Ante el cierre de los planteles escolares debido a la pandemia del coronavirus, y la crisis económica, el número de niños en la calle se ha incrementado.

Los hijos resienten la pérdida de empleo de sus padres o les bajaran el sueldo hasta en un 40 por ciento por eso están en la calle no jugando sino trabajando.

"Mi papá se quedó sin trabajo. Es albañil, pero desde hace varios meses que no tiene trabajo. Se acabó", cuenta Bryan para La Silla Rota.

Brayan Hernández tiene siete años y vende a 10 pesos bolsitas con nopales o con elote y calabaza.

"Yo ando por aquí, por estas calles, pero mi papá se va a otras colonias a vender. Yo vendo tres a cuatro bolsas y a veces he llegado a vender hasta seis", cuenta, quien dice sentirse triste cuando no vende nada.

Bryan camina kilómetros y toca puertas para sacar de sus ventas un promedio de 100 a 120 pesos diarios para el sostenimiento de los cuatro miembros de la familia.

Brayan tiene ojos grandes color miel, sonriente y chimuelo, pelo castaño. Siempre educado, toca a la puerta de una casa y primeramente da los buenos días para ofrecer su mercancía.

"Me gustaría ir a la escuela, pero está cerrada. Las clases hay que tomarlas por computadora, por internet y en mi casa no tenemos computadora, ni internet", comentó.

"A veces veo las clases por televisión, pero no todos los canales se ven. Además, tengo que salir a vender y cuando pasan las clases de segundo año no estoy en la casa para verlas", dice Bryan quien ha descuidado la escuela para apoyar con los gastos de la casa.

Otro de los efectos de esta crisis es que también se observan niñas en las calles vendiendo chicles, dulces o galletas caseras.

Lucy: de las aulas, a vende chicles

Durante la pandemia la madre de Lucy Gallegos también se quedó sin trabajo. Lucy tampoco va a la escuela por la pandemia, ni tampoco toma las clases en forma virtual pues no tiene computadora.

Lucy trabaja en la calle con un vestido colorido y una canastita llena de chicles, dulces y bolsitas con galletas que hace su madre.

"Mi mamá lava y plancha ropa de otras personas. Pero no le alcanza para sostenernos", dice.

"Por eso le pido que me haga hojarascas y me salgo a venderlas. Una parte se la doy a mi mamá y otra la guardo para llegar a comprarme una computadora. Yo sé que si quiero seguir estudiando la voy a necesitar".

Lucy llevaba recogido su pelo con moño rojo y pintas rosas. Su canasta la cubre con un pequeño mantel a cuadros.

"A veces tengo que caminar más para vender todas las bolsitas de hojarascas. Me canso. Pero cuando logro vender ya más de 100 pesos me regreso a la casa. Cuando logro vender todo me pongo contenta pues puedo guardar más dinero para mí", dice.

Lucy cursa el cuarto grado de primaria, y le gustaría ser doctora. "Me dicen que debo estudiar mucho para ello, pero también quiero ayudar a mi mamá para que pueda tener más cosas".

Más de 20 niños rescatados de la calle

Karina De Leija Cruz, titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, informó que se han logrado rescatar de la calle a 20 niños que realizaban diversas actividades como vender, limpiar parabrisas, hacer malabares cualquier otra con la intención de obtener algunas monedas.

"Sus padres dicen que hacemos redadas, les quitamos de poder tener un ingreso para sostenerse. Pero a cambio se les proporciona asistencia alimentaria, becas y algún otro apoyo a fin de que los menores no enfrenten los riesgos de estar en una situación de calle".

También explicó que, sí se tiene el problema de reincidencia por parte de los padres, quienes pese a los apoyos que se les otorgan siguen enviando a sus hijos a la calle a trabajar, en busca de un ingreso económico adicional para mejorar su situación.

Por otra parte, reveló que de enero a agosto del presente año se han recibido 80 denuncias por maltrato físico, abuso sexual, maltrato psicológico y omisión en contra de menores.

Ante ello el DIF Tamaulipas logro rescatar a 20 niños poniéndoles bajo su protección a fin de prestarles atención y cuidar de su atención.