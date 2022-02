Ante inconformidad e injusticia madres alistan caravana por feminicidios en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ. - Familias chiapanecas instalaron este martes un bazar en el Parque Central de esta ciudad para recaudar fondos y emprender un viaje rumbo a la Ciudad de México para exigir justicia por casos de feminicidios.

La caravana, de acuerdo con las mamás organizadoras, es la segunda que se efectúa de forma consecutiva y partirá de esta capital el próximo 1 de marzo, para también recorrer algunos municipios de los estados de Oaxaca y Puebla.

Maricruz Velasco Nájera, madre de Karla Yesenia Gómez Velasco, joven asesinada el 4 de julio del año 2018 en Tuxtla, manifestó que, como el año pasado en las mismas fechas, alentarán a más familias para que se unan al recorrido y de esa forma lleguen a la Secretaría de Gobierno y al Congreso de la Unión, donde demandarán diálogo con algunas autoridades.

"En mi caso, estamos inconformes porque al feminicida de mi hija solo le dieron una condena muy corta, porque consideraron el hecho como homicidio doloso", recordó.

Por su parte, Manuel Gómez Girón, padre de Karla, lamentó que la justicia se haya dificultado, "al feminicida de mi Karlita le dieron primero 8 años de cárcel, luego le aumentaron 3 años, entonces, ¿a qué juega la autoridad?"

De hecho, resaltó que si ha habido un incremento en años de sentencia es porque, como padres, han metido una serie de apelaciones, y no, dijo, porque la autoridad chiapaneca tenga la voluntad de apoyarlos.

EL RECORRIDO

El itinerario será el siguiente: dos familias partirán de Chiapas, llegarán a Juchitán, Oaxaca, donde se unirán otras familias e Irinea Buendía, presidenta del Observatorio Nacional del Feminicidio y cuya hija, Mariana Lima Buendía también fue asesinada en el año 2010 en el Estado de México (la autoridad quiso maquillar el caso como suicidio).

Asimismo, continuarán su camino hacia Puebla, donde se sumarán más familiares de víctimas, y luego pasarán por Nezahualcóyotl, en el Estado de México. En total, buscan llegar a cerca de seis localidades, donde harán mítines.

"El año pasado salimos igual dos familias, pero al final fuimos 10", rememoró de nuevo Maricruz Velasco.

Además de buscar el diálogo con autoridades y legisladoras vinculadas al tema de género, dijo que la intención también será unirse a la protesta del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Por su parte, Adriana Gómez, madre de Jade Guadalupe Yuing Gómez, adolescente que fue asesinada en enero del año 2020 dentro de las instalaciones del Instituto del Deporte de esta ciudad tuxtleca, pero que la autoridad tipificó al principio como suicidio, manifestó que si hacen este tipo de acciones es porque en Chiapas lo único que han visto es corrupción.

En su caso, detalló que buscará reunirse con integrantes y especialistas del Observatorio Nacional del Feminicidio para analizar los avances en su caso, pues en julio del año pasado los restos de Jade fueron exhumados porque expertos del centro del país le hicieron otros estudios y así determinar que se trataría de un feminicidio.

"No puedo ahondar en ese tema, porque está el proceso, pero acá en el estado no hay avances, de qué sirven todas las leyes, si no se aplican", puntualizó.

Muchas veces, agregó, se le hace más justicia al asesino o feminicida que a las mismas víctimas. "Hace poco, en un municipio del Soconusco, detuvieron a la mamá de una niña que fue volada y asesinada, y la detuvieron porque según participó en el linchamiento del feminicida, lo que es increíble", reprobó.

Ante este panorama, ambas familias chiapanecas se pusieron a recaudar fondos, por lo que esperan que para el 26 de febrero, día en que pretenden concluir el bazar (abierto de 2 ó 3 de la tarde a 7 de la noche) hayan recaudado dinero suficiente para emprender el viaje en busca de justicia.

"Le exigimos al gobierno que haga su trabajo, algo que debería hacer la autoridad. Pero, ni modos, lo tenemos que hacer nosotros, y no vamos a descansar hasta que lo logremos, porque nosotros somos la voz de nuestras hijas", declaró Adriana Gómez, quien lamentó que sea el propio Estado, a través de la Fiscalía General, el que trate de tergiversar la versión original de este hecho.

De acuerdo con la información, el caso de Jade Guadalupe presentó una serie de inconsistencias, sobre todo del reporte que otorgaron en su momento instancias como la FGE, lo que motivó a sus padres a exigir el esclarecimiento del hecho.

