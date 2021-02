Ante escenario favorable para legalizar marihuana, diputados de NL callan

Monterrey, N. L.- “Resulta significativo que a pesar de que el 60.1% de la población manifiesta que no está de acuerdo con la legalización de las drogas, el escenario cambia cuando se refiere a la legalización del cannabis con un 48.2% en desacuerdo, 45.3% de acuerdo, 3.4% no sabe y 3.1% no contestó”, señala un estudio de Cannamedia y Saba Consultores.

De acuerdo a ambas organizaciones, este resultado representa un escenario favorable para la legalización de la marihuana y abre la posibilidad para que, a medida que el tema adquiera mayor relevancia en la opinión pública y se utilicen los argumentos indicados crezca el apoyo en torno a la legalización de la planta.

Estos resultados difieren de la postura del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien desde su campaña como aspirante presidencial se pronunció contra la legalización de las drogas, incluida la marihuana.

“Las drogas destruyen al país y, en lugar de legalizar su producción y consumo, se debe informar a los niños sobre el daño que hacen. El consumo de drogas está destruyendo a México y yo no soy un político mansito, tengo que hablar clarito de ese tema, desde preescolar hay que empezar a decirles a los chamaquitos que no es bueno consumir mugrero”, expuso en su momento.

Asimismo, desde la pasada legislatura local, en el Congreso de Nuevo León, los diputados mantienen “enlatada” y sin dar opiniones al respecto, una iniciativa del entonces diputado independiente Jorge Blanco Durán, que propuso ante la falta de una regulación federal para el uso medicinal del cannabis, crear una Ley General al respecto, para que el Congreso de la Unión la considere y la analice.

La propuesta fue remitida a la Comisión de Legislación del Congreso del Estado de Nuevo León para su estudio y eventual aprobación, pero sigue ahí sin que genere tan siquiera una opinión de los legisladores actuales.

Cannamedia y Saba Consultores interrogan: ¿Cuáles son los argumentos indicados? Las preguntas y los resultados que proporcionan claves para desarrollarlos, explican.

La razón principal para manifestarse en contra de la legalización del cannabis es el temor a que aumente el consumo (14.1%), seguido de la opinión de que es una droga dañina (6.7%), no lo podrían controlar (5.7%), no sería utilizado para uso medicinal (3.6%), no está bien (2.3%), porque influye en los niños (2.2%).

“La lectura inicial de estos resultados podría sugerir enfocarse en argumentar, por medio de estudios científicos, que la legalización del cannabis no necesariamente se traduce en el aumento del número de consumidores, sin embargo, antes de adelantar tal conclusión vale la pena conocer la percepción que tiene la población respecto al consumo de cannabis frente a otras drogas legales como el alcohol o el tabaco”.

Resaltan que razones como el aumento de la violencia o el narcotráfico, entre otros, no figuran entre los principales factores para oponerse a la legalización del cannabis. Esto sirve para entender que si bien es un argumento que esgrimen algunos líderes de opinión, no representa una preocupación principal para la quienes se oponen a la legalización y si bien es necesario desarrollar un argumento en contra de estas razones, no deben enfocarse las acciones de comunicación en ello actualmente.

Un 48.9% de la población opina que el consumo de cannabis es igual de peligroso que consumir alcohol, un 27.9% opina que es más peligroso y sólo un 14.9% opina que es menos peligroso. En lo que se refiere al consumo de cannabis y tabaco, un 37.5% opina que es igual de peligroso el consumo de ambos. Un 32.1% opina que es más peligroso consumir cannabis que tabaco y un 23.2% opina que es menos peligroso el consumo de cannabis que el de tabaco.

La lectura de estos datos es importante porque hay que establecer una referencia de comparación sobre la cual giren los argumentos a favor de la legalización del cannabis. De esta forma si bien existe un porcentaje mayor de personas (23.2%) que piensan que consumir tabaco es menos peligroso que consumir cannabis versus quienes piensan lo mismo en relación con el alcohol (14.9%), vale la pena subrayar el estigma que ya existe alrededor del consumo de tabaco, establece el resultado de la encuesta realizada a nivel nacional.

Consideran que lo conveniente, al hablar de cannabis, es establecer como referencia el consumo de alcohol. Hacer énfasis en los efectos que produce cada uno, en las causas de su consumo y en desarrollar el escenario necesario de regular el cannabis a la par del consumo de alcohol.

“En ningún momento sugerimos un tono de confrontación, y mucho menos de prohibición en torno a ninguna sustancia, lo importante es proporcionar la mayor cantidad de información que ayude a despejar dudas y exponer los beneficios que conlleva legislar el cannabis de la misma forma que se hace con el alcohol, un camino que ya ha dado resultados exitosos en otros casos como ocurrió en el 2012 en Colorado”, puntualizan.

El Bronco recordó a su vez que "cuando me quisieron matar, (cuando fue alcalde del municipio de García) quienes me quisieron matar andaban totalmente drogados. Una persona mata por 2,000 pesos, por 5,000. La persona que me quiso matar dijo que le habían pagado 5,000 pesos y que los necesitaba para comprar drogas”,

“No estoy de acuerdo que se legalice; sin embargo, los expertos nos pueden decir, podrían ver soluciones. Bueno, encontremos las soluciones”, asevera el gobernador.

La propuesta que guarda el Congreso Local contempla reglas generales para su cultivo, transportación, producción, almacenamiento, distribución y venta, además de programas de salud para la prevención y atención a consumidores.

Propone, asimismo, la creación de un Instituto para la Autorización, Vigilancia y Sanción Administrativa referente a las condiciones para producción, consumo y venta.

Este organismo llevaría a cabo un registro nacional de todas las licencias expedidas con fines estadísticos y para la focalización, prevención y atención, además de sanciones por violaciones a la ley como multas y arrestos. Asimismo, cuenta con algunas prohibiciones como el consumo de mariguana en espacios públicos y venta a menores de edad, entre otras.

