Ante desabasto, mujeres oaxaqueñas se abren paso con cerveza artesanal

Nacida hace dos años bajo la marca Capucha, la cooperativa de mujeres cerveceras cien por ciento oaxaqueñas, se abren paso dentro de la industria.

"Nuestra cerveza sabe a libertad y rebeldía", afirma Sombra de la Noche, integrante de la Cooperativa Cervecera de Mujeres, que ante el desabasto de la cerveza comercial por el covid-19 se plantean como una alternativa que además apuesta al consumo local, la autogestión de recursos y resistir a los grandes duopolios cerveceros.

"Queríamos generar nuestras propias bebidas más allá de la industria comercial de estos grandes duopolios que al final no tienen tan buena cerveza como la que nosotras hacemos", expresa Chita, también integrante de la cooperativa.

Capucha tuvo su origen en una charla entre amigas y la sororidad entre ellas, pues para echarlo a andar recibieron material en donación de otra emprendedora.

El siguiente paso fue buscar un nombre que las identificara e hiciera únicas. "La capucha es esta gorra que nos cubre, que nos tapa, que funciona como un elemento utilizado en el activismo, el activismo feminista, era parte de nuestra identidad y de lo que nos identifica a la vez. También dentro hay un juego de palabras que está relacionado con ser mujer. Hicimos lluvia de ideas, muchas propuestas de nombres y debrayabamos", recuerdan entre risas.

Al inicio la producción sólo era suficiente para degustar en reuniones familiares o de amigas, con el tiempo y la popularidad que tomó, fue creciendo, primero a 20 litros, después, en alianza con La Juquileña, también cerveza artesanal, crecieron a 200 litros y se colocaron en restaurantes de la capital de Oaxaca como La Jícara y pizzería La Matatena. Actualmente la venta la realizan vía contacto en Facebook a través de la cuenta Capucha Cerveza Artesanal.

"Teníamos una producción casera muy pequeña. Hacíamos producciones y cuando teníamos suficientes hacíamos un evento. Hasta este momento llevamos tres. A partir de este año que La Juquileña nos abrió sus pertas para hacer producciones más grandes nos atrevimos a empezar a buscar más clientes. Este año estamos cocinando 200 litros de cerveza", dijo.

Capucha forma parte de la gama de cervezas artesanales oaxaqueñas. Actualmente, de acuerdo con estimaciones de Nayeli Aquino, integrante la cervecera artesanal La Juquileña, al menos 40% de las personas inmersas en la elaboración artesanal son mujeres.

Oaxaca se queda sin cerveza comercial

Al desabasto de cubrebocas y de gel antibacterial que prevalece en el estado se sumó el desabasto de cerveza. Tiendas de autoservicio y misceláneas comenzaron a quedarse poco a poco sin producto, haciendo que el precio en los lugares en donde todavía cuentan con éste, se haya disparado al doble.

En algunos municipios del Istmo de Tehuantepec como lo es Santo Domingo Ingenio, desde el pasado fin de semana sus refrigeradores se quedaron vacíos. "El último cartón nos lo vendieron al doble", explicó una habitante de la población.

En Juchitán de Zaragoza, a través de un video circulado en redes sociales, se observan las compras de pánico que habitantes realizaron en una tienda de autoservicio. Algunos de ellos pelando por las charolas de la cerveza en lata.

El desabasto de este producto comenzó a advertirse desde el pasado 31 de marzo cuando el Gobierno Federal consideró suspender actividades en la industria de bebidas alcohólicas por no ser considerarla como una actividad esencial durante la crisis del coronavirus.

Así, Grupo Modelo y Heineken cerraron sus plantas con un abasto suficiente para cubrir el mes de abril que se pensaba duraría el aislamiento social; sin embargo, ante el crecimiento de contagios un nuevo decreto determinó alargar la suspensión de actividades durante mayo.

"Corona dejó de distribuir hace tres semanas. Cerré mi negocio hace dos, ya que mi stock se acabó", explicó Lucy, quien es propietaria de una tienda de distribución de cerveza ubicada en el Centro Histórico.

Lourdes Santiago Cruz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Oaxaca, señaló que hasta este momento no hay ningún tipo de queja por incremento de precios en este producto que no es considerado esencial dentro de la canasta básica. La funcionaria indicó que al no ser una necesidad primaria la ciudadanía podría evitar su consumo.

Exportación de cerveza en riesgo por covid

El paro de las plantas cerveceras por la contingencia sanitara podría generar que México deje de ser una potencia exportadora y ocupar la primera posición en el mundo, a ser una nación importadora.

La directora general de Cerveceros de México, Karla Siqueiros, señaló para la agencia Notimex que en 2019 la producción de cerveza fue de 124.5 millones de hectolitros y las exportaciones de cerveza fueron de 40.1 millones de hectolitros.

Precisó que el valor de las exportaciones de cerveza fue de cuatro mil 858 millones de dólares, lo que representa el 25 por ciento de las exportaciones agroindustriales de México y la balanza comercial de cerveza alcanzó un superávit de cuatro mil 763 millones de dólares.

"México es el país número uno a nivel global de exportación de cerveza, ahorita que no estamos produciendo hay muchos compromisos que se tiene que cumplir, podríamos pasar de ser potencia exportadora a importadores... el impacto ante la falta producción, exportación y distribución es evidente, impacta en la economía", afirmó.

La representante del sector cervecero en México comentó que muchos otros países que han pasado por esta situación de covid-19, la industria fue considerada una industria esencial y no paró, por la importancia de la huella de la cadena de valor.

bl