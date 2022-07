Andrea, víctima de bullying y amenazas en secundaria, se cuelga en baño de su casa

MONTERREY.- Andrea tenía apenas 13 años, estudiaba en la escuela Secundaria Técnica 30, en Monterrey, NL, y tenía un secreto: sufría bullying y amenazas de parte de un grupo de compañeras y compañeros. El caso estremeció a la comunicad.

El 4 de julio, la familia de la joven la encontró dentro del baño su casa, colgada. Alcanzaron a auxiliarla con vida y trasladaron de emergencia al Hospital 33 del IMSS, en donde duró internada más de una semana, pero falleció el lunes pasado.

Daniel Narváez, papá de la joven dijo que ellos no sabían del bullying que sufría su hija, hasta que una compañera de ella les reveló la situación que estuvieron atravesando ambas jóvenes.

No sabía hasta después que mi hija estaba internada, la amiguita número uno de ella, fue a raíz de esto (el suicidio), que decidió decirnos que recibieron amenazas de varios compañeros, les mandaban fotos de pistolas, navajas

"Nos dijo que les mandaban mensajes que las iban a golpear y traían pistolas y luego fueron a señalar la casa".

Daniel, el padre de la menor, reveló que hace tiempo, el grupo de acosadores grafitearon su casa con una señal particular, pero en ese tiempo no le tomaron importancia, pues no sabían quiénes habían sido o de lo que se trataba.

Fueron a grafitear la casa, yo pensé que era un grafiti normal, y no, ya después nos dimos cuenta que era una señal de esas personas, de las amenazas que le hacían a mi hija

"Esas amenazas era por gusto de esas personas, eran compañeros de la escuela, a ella y a su amiguita las acosaban", dijo el papá de la joven.

Tras la muerte de Andrea, Yudith, prima de la menor, alertó en Facebook a todos los padres de familia de la escuela secundaria José María Paras, ubicada en Villa las Fuentes, sobre el acoso escolar por parte de alumnos.

La escuela habría puesto atención a las denuncias, pues en una ocasión, un miembro del personal llevó a Andrea y a su amiga a sus casas por una amenaza latente, en lugar de reprender al grupo que las acosaba, reveló la prima de la menor en una publicación de Facebook.

El hecho ya lo investiga la fiscalía de Nuevo León, quien acudió a la escuela a recabar evidencias.

Por eso hoy alzo mi voz que esto no quede impune por favor exhiban a esos cobardes no se les puede llamar de otra manera que paguen las consecuencias", dijo la prima de Andrea

