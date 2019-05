Andador Zapata, foco de delitos y homicidios ante los ojos de las autoridades

MARGENA DE LA O/ CORRESPONSAL 08/05/2019 08:29 p.m.

Chilpancingo, Guerrero.- En el andador Zapata, el principal corredor comercial del centro de Chilpancingo, Belén "La Güera", era más que la líder de un grupo de comerciantes ambulantes. Desde el 26 de abril pasado está presa por los delitos homicidio, extorsión y narcomenudeo.

"Nos están acusando de varias cosas que, Dios es testigo y pongo mi mano en una biblia que nosotros no sabemos nada de eso", dijo Josefina Sánchez, madre de Belén, durante una protesta en la puerta del ayuntamiento el 29 de abril por la tarde.

Unas horas antes, empleados de la Dirección de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal desalojaron a los comerciantes ambulantes del andador Zapata. La madre de Belén también era comerciante informal del andador y reclamaba que la reinstalaran.

Este paso comercial es la conexión de la alameda Granados Maldonado y el zócalo de la ciudad, y es quizá el más transitado del centro. En los casi 250 metros que mide hay unos 70 comercios establecidos y hasta el penúltimo día de abril casi el doble de puestos ambulantes, según los números de la Dirección de Gobernación.

Buscan prevenir delitos con desalojo

Desde el desalojo los policías municipales cuidan que los comerciantes ambulantes no vuelvan a instalarse. "Sí, usted cree. ¿Cómo ve?", comentó uno de los elementos al confirmar el motivo de su permanencia en el andador.

El gobierno municipal sostiene este desalojo de comerciantes en una medida para prevenir la incidencia delictiva y recuperar el primer cuadro de la ciudad.

El secretario de Seguridad Pública, Edgar Caín Pérez Burciaga, comentó que los comercios ambulantes obstaculizaban la intervención de las autoridades en caso de un delito sobre el andador. "Al ver visibilidad, por obviedad, el elemento por tierra que está haciendo la vigilancia cubre mayores ángulos (...). Vaya, con esto (despejar el área) sí se logra prevenir la incidencia delictiva", comentó en entrevista.

La medida tomada, según el secretario, les permitirá hasta prevenir delitos mayores, como que un grupo delictivo se cuele entre los comerciantes.

El director de Gobernación, Daniel Acuña Simón, agregó que esta también fue una decisión de Cabildo recuperar la vía pública del primer cuadro de la ciudad. "Hay un decreto del Centro Histórico para recuperar la vía pública", comentó ese día del desalojo.

Sí se han conocido más de un par de hechos violentos en ese andador que forma parte del primer cuadro de la ciudad.

Enfermera, víctima de delincuencia

La noche del 15 de agosto de 2018 asesinaron a la enfermera Adriana Salgado Betancourt, en una balacera que ocasionaron unos hombres que se perseguían por el centro de la ciudad.

Su cadáver quedó dentro de un negocio de ropa, maquillaje y accesorios del andador, al parecer, donde trató de refugiarse. La enfermera había salido del centro de salud ubicado a un costado de la alameda, donde trabajaba, y caminaba por ese corredor.

Desde un par de años antes, la inseguridad y la falta de acciones por las autoridades para contrarrestarla, ya se notaba en el andador.

En julio de 2016, los empresarios de la ciudad contrataron seguridad privada para resguardar el andador, sobre todo en las noches. Se quejaban del acoso y extorsión de los delincuentes y del abandono de las autoridades.

Desde entonces los índices de inseguridad no se componen.

Atacan a balazos a tres mujeres en pleno centro

Durante los primeros minutos del martes de hace dos semanas, en la esquina de las calles Galo Soberón y Parra y Teófilo Olea y Leyva, en el centro de la ciudad, atacaron a balazos a tres mujeres jóvenes. Dos de ellas murieron.

Este hecho también tiene relación con el andador Zapata.

El asesinato, la detención y el desalojo

El 23 balearon a las tres mujeres jóvenes en el centro de la ciudad, el 26 policías ministeriales detuvieron a Belén y el 29 agentes de la Dirección de Gobernación desalojaron a los comerciantes ambulantes del andador Zapata. Estos hechos tienen en común más que haber ocurrido durante los últimos días de abril.

Belén, líder de un grupo de los comerciantes ambulantes del andador, está presa por la acusación de lesiones y homicidio contra las tres muchachas atacadas a balazos.

Las jóvenes estaban en un negocio del centro de la ciudad donde preparan micheladas. Ahí trabajaba una de ellas. Salieron de ahí a la medianoche. Dos esquinas después del andador, sobre la calle Galo Soberón y Parra, les dispararon.

Lizbeth falleció en un hospital de la ciudad esa misma madrugada del día 23 por sus lesiones en la cabeza, espalda y brazo derecho. Al día siguiente murió Karen, de 17 años, según la confirmación de las autoridades.

Tres días después la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la detención de Belén por su responsabilidad en el crimen de las jóvenes. "La Fiscalía también investiga a la imputada por su posible participación en otros delitos como venta de droga, extorsión, cobro de cuotas y homicidios en Chilpancingo", se lee en el comunicado oficial en el que confirman su detención.

Comerciantes establecidos del andador Zapata saben de Belén.

"Siempre andaba buscando bronca a todo el mundo, no quería ni que la voltearán a ver", dijo uno los locatarios de quien se reserva la identidad.

La conocían porque se hacía notar en casi todas las actividades que involucrara a los comerciantes ambulantes del andador.

En agosto de 2017, policías municipales intentaron desalojar a unas vendedoras de flores de una esquina de la alameda Granados Maldonado, hecho que terminó en una discusión en la que participó ella.

El desalojo reciente ocurrió durante el mediodía del 29 y casi enseguida un grupo de los comerciantes bloqueó calles en reclamo de su reinstalación al andador.

Más tarde, otro grupo con menos integrantes protestó en la puerta del ayuntamiento de Chilpancingo.

La madre de Belén estaba en ese grupo y dijo que su hija era vendedora de playeras en el andador, pero que intentan relacionarla con otras cosas.

"Me han llegado amenazas de muerte sobre mi familia. A mis hijas que son halconas. Quisiera que llegaran al final, ustedes (reporteros) dicen que investigan todo, yo quisiera que llevaran su investigación hasta el final para que así, pues, no me estén destruyendo. Nos están quitando el pan de la boca a todos nosotros", mencionó.

La medida no es para todos

Pocas veces, como ahora, se observan tantos policías municipales en el andador Zapata, que también ya es remodelado por personal de Imagen Urbana.

El día del ataque a las tres mujeres jóvenes no se supo que estuvieran cerca para evitarlo, pero desde antes de las 6:00 horas del 30 de abril, día siguiente del desalojo, ya estaban ahí para evitar la reinstalación de un grupo de comerciantes.

Sí la evitaron, porque esa mañana los comerciantes entraron por la calle Galeana, pero la barricada antimotín ya estaba levantada.

Los compromisos que las autoridades municipales mencionaron durante el retiro de los comerciantes del andador Zapata es que sería una medida para todo el primer cuadro de la ciudad, pero los vendedores del zócalo mantienen sus puestos ambulantes.

Los desalojados denunciaron durante las protestas para pedir su reinstalación, la existencia de una relación entre los vendedores del zócalo y el empresario y político Pioquinto Damián Huato, quien es dueño del edificio más grande de la plaza de la ciudad.

En Chilpancingo es público que como integrante activo del partido Movimiento Ciudadano, el empresario respaldó en el proceso de campañas al actual alcalde Antonio Gaspar Beltrán.

Valter Damián, el hijo del empresario, es el actual director de Protección Civil en Chilpancingo. Su suegro, Víctor Manuel Ortega Corona, el ex dirigente Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Chilpancingo, es el actual síndico del ayuntamiento.

El gobierno municipal de Chilpancingo, al parecer, no aplicó las mismas medidas para todos los comerciantes ambulantes.

LEA TAMBIEN Por inseguridad, alcalde pide no dejar salir a sus hijos de noche en Chilpancingo La noche del martes, tres mujeres fueron atacadas a balazos en pleno centro de la ciudad, donde una de ellas falleció

LEA TAMBIEN En pleno centro de Chilpancingo, tres mujeres son atacadas a balazos Las tres mujeres fueron trasladadas a un Hospital General, donde una de ellas falleció por los ataques en la cabeza y en la espalda

bl