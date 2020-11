Anciano acude a sepelio, cae a fosa y muere en Jalisco

La víctima caminó sobre una de las lápidas, que a simple vista no se veía en mal estado pero, colapsó con el peso del hombre. Foto Especial

GUADALAJARA.- Un anciano de 60 años murió tras caer a una tumba de siete metros de profundidad.

La vocería de Bomberos Guadalajara informó que el hombre acudió a un entierro en el panteón de Mezquitán y, caminaba sobre una tumba cuando sobrevino el accidente.

Familiares del anciano pidieron ayuda a diferentes corporaciones y, fueron miembros del cuerpo de Bomberos, quienes acudieron a prestar auxilio.

Miguel Santana, comandante de Bomberos Guadalajara, explicó que la persona caminó sobre una de las lápidas, que a simple vista no se veía en mal estado pero, colapsó con el peso del hombre.

La víctima fue hallada con vida pero falleció cuando hacían las maniobras de rescate.

"La tumba entera está a punto de colapsarse, motivo por el cual tuvimos primero que asegurar el área y después rescatar a la persona".

Miguel Santana, lamentó que las personas no atiendan el llamado de las autoridades de no caminar sobre las tumbas, pues aunque no se vean en mal estado, por dentro –algunas- presentaba daños y fallas en su estructura.

"Imposible ver desde afuera que estaba dañada, por eso es que se le pide a las personas que no pisen, que no pasen, que no se sienten sobre las criptas porque la mayoría van a estar en estas condiciones".