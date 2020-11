Anahí tenía 9 meses de embarazo; su pareja la asesinó de dos balazos

ALTAR.- Una joven de 19 años recibió dos impactos de bala que acabaron con su vida y la de su bebé. Tenía nueve meses de embarazo y estaba a pocos días de dar a luz.

La madrugada del domingo, su pareja sentimental, un hombre de 31 años de edad, le dio dos tiros: uno en uno de sus brazos y otro en el pecho.

Esto ocurrió en el municipio de Altar, en Sonora, una pequeña localidad frontera con Estados Unidos. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), el feminicidio ocurrió durante la madrugada, aproximadamente a las 4:30.

La víctima, de nombre Anahí tuvo que ser trasladada en ambulancia hasta el municipio de Caborca, para ser atendida en un hospital; sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para salvarla y tampoco a su bebé.

La tarde del domingo, la fiscal Claudia Indira Contreras Córdova informó que se había detenido al probable responsable, cuando se encontraba en posesión de armas de fuego y drogas.

La FGJE inició con la carpeta de investigación por el delito de feminicidio y el homicidio del bebé, con el fin de que el responsable sea condenado.

"Con gran indignación informamos que, por la madrugada de este domingo, en el municipio de Altar, manos criminales privaron de la vida a una joven de 19 años de edad, Anahí N. con 36 semanas de embarazo, a punto de dar a luz a una bebita, quien también perdió la vida derivada de agresión con arma de fuego de la que fue objeto su madre", detalla el comunicado.

La fiscal de Sonora detalló que a esta persona se le encontró en su ropa manchas de sangre y otros elementos de prueba, que fueron recolectados por los peritos investigadores.

SIEMPRE FUE AGREDIDA

Contreras Córdova mencionó que Anahí era víctima de violencia desde la adolescencia por parte de su pareja sentimental, por lo que llamó a los padres de familia y a personas allegadas a víctimas de violencia, a denunciar a los agresores y apoyarlas a ellas.

"Lamento y duele, que esta joven desde la adolescencia vivía una relación abusiva y violenta con su pareja".

"Hacemos por ello, un llamado a la denuncia; el agresor le apuesta a que no se le va a denunciar por parte de la víctima, debido al miedo que infunde en ella, por ello, es fundamental, las redes de apoyo en familia y amistades. Las mujeres no deben tener miedo, ni cubrirse el rostro para denunciar la violencia, nuestra sociedad no debe tener miedo y menos callar", finalizó la funcionaria.

En los últimos meses, se han registrado varios feminicidios desde niñas, como Anapaola, asesinada en su casa, en Nogales, durante el confinamiento.

Pero también casos como el de la modelo Yessenia Estefanía, encontrada en una fosa clandestina en el municipio de Cajeme, después de estar varias semanas desaparecida.