Amplía Puebla suspensión de actividades no esenciales al 25 de enero

El gobernador Miguel Barbosa reconoció que los contagios en Puebla comenzaron a aumentar a partir del Buen Fin y siguieron por las celebraciones de fin de año, por lo que actividades no esenciales seguirán suspendidas hasta el 25 de enero.

PUEBLA.- El gobierno del estado amplió hasta el 25 de enero la suspensión de todas las actividades no esenciales y prohibió toda actividad de comercio ambulante y tianguis, para frenar el aumento de contagios de coronavirus.

De no tomarse estas medidas, dijo el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, el 18 de enero quedaría rebasada la capacidad de atención médica para atender a los pacientes con covid-19.

Hasta antes de la ampliación del plazo dada a conocer este viernes se tenía planeado que las restricciones estuvieran vigentes del 29 de diciembre al 11 de enero, pero los contagios comenzaron a aumentar a partir del Buen Fin y siguieron por las celebraciones de fin de año, dijo el gobernador.

"Este es el peor día que hemos registrado en esta segunda etapa de repunte de la pandemia", dijo el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta al informar que en el estado se registra un acumulado de 51 mil 582 casos positivos de coronavirus, 310 de ellos en las últimas 24 horas, y 28 defunciones.

Agregó que los hospitales privados "nos quieren mandar a sus pacientes, yo les recomiendo que los atiendan hasta su recuperación total y que no vean la garantía del pago como la condición para tenerlos en sus instalaciones".

Advirtió que no descarta utilizar la autoridad del Estado para intervenir a los hospitales privados: "no empiecen a jugar con ´ya váyanse porque no pueden pagar, váyanse´. Estamos en un estado de emergencia".

El aumento en los casos es resultado de la conducta social de días previos, "al desbordamiento de las calles, a no asumir con disciplina y sacrificio las recomendaciones. Estamos viviendo las consecuencias. Nadie puede decir que la estrategia no ha funcionado. No. La sociedad fue la que se desbordó", dijo la mañana de este viernes 8 de enero.

José Antonio Martínez García, titular de la Secretaría de Salud, informó que se tienen 1 mil 476 casos positivos ambulatorios y hospitalizados de los cuales la ciudad de Puebla concentra 63% y la zona conurbada 72%.

De acuerdo con el funcionario, hay 1 mil 007 hospitalizados, de los cuales 169 requieren de respiración asistida, así como un acumulado de 6 mil 242 muertes, 28 de ellas en las últimas 72 horas.

Martínez García advirtió que Puebla está ahora en el pico de contagios que registró en julio de 2020 y "si para el 18 de enero la tendencia no se frena, la cobertura hospitalaria total del estado tendría que dedicarse exclusivamente a atender casos de la covid-19".

La primera vez que en Puebla se tuvieron más de 300 contagios fue el 14 de mayo de 2020, cuando se registraron 301 contagios, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud estatal.