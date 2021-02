Amparan a niños con cáncer ante la falta de medicamentos en NL

Monterrey, N. L.- En Nuevo León unos mil 400 niños con cáncer padecen la falta de medicamentos en el IMSS, para atender su enfermedad. En tanto, se interpusieron las primeras 20 solicitudes amparo contra los escases del fármaco.

Madres de niños con cáncer se reunieron con el diputado federal del PRD, Antonio Ortega, y los abogados Marco Antonio Vargas y Andrea Rocha, quienes los asesoran en la búsqueda de los medicamentos que ahora sus hijos no tienen y que les afecta en su tratamiento.

El documento interpuesto va firmado por 20 padres de familia de Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, cuyos hijos se atienden en la Clínica 25 del IMSS y en el Hospital Universitario de Monterrey.

De la Ciudad de México llegó la abogada Andrea Rocha, quien también asesora a las familias, dijo el abogado Vargas.

“Este tipo de amparos a nivel nacional los están resolviendo de urgencia, lo promueves en la mañana y en la misma tarde ya le están requiriendo a la autoridad correspondiente que de manera provisional empiece a surtir los medicamentos", añadió.

En lo que el juez resuelve el amparo, se otorga una suspensión para ordenarles a las autoridades que, de manera inmediata, otorgue los medicamentos y la atención necesaria a los pacientes, mencionó el litigante.

El documento va contra el delegado estatal del IMSS, el director general del Instituto, el secretario de Salud federal y el presidente de México.

La solicitud de amparo es colectiva, indirecto y va en la Oficialía de Partes del Poder Judicial Federal en el área de Materia Administrativa y se espera que mañana se otorgue una suspensión porque se trata de un asunto donde está en riesgo la vida de los niños.

El abogado citó que la cifra de niños con cáncer atendidos en el estado que fue proporcionada por autoridades del IMSS en la Cámara de Diputados y a nivel nacional, es de alrededor de 47 mil pequeños enfermos.

“Fui a la Clínica 2 el 28 de octubre, no había vincristina, cosa que me habían dicho que sí tenían vincristina, no había; tampoco había cardioxane, por eso llegamos hasta aquí, por la salud de nuestros niños", dijo la señora Severa Hernández, mamá de David, quien tiene leucemia linfoblástica aguda.

Anunciaron que continuarán en la lucha para que no se deje desprotegidos a los niños con cáncer en el país.