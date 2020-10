"AMLO sólo nos ha prometido, no ha cumplido": buscadoras en Sonora

"No son reales, no presentan ni la mitad de lo que en realidad es, sabemos que hay muchísimas fosas más. Tenemos el quinto lugar en desaparición forzada, no es ni la mitad de las fosas que han salido las que están reportando, son muchísimas más las que hemos abierto", agrega la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora.