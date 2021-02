AMLO revela que Miguel Barbosa estuvo mal de salud

PUEBLA. - “Hace unos días me dijeron que el gobernador Miguel Barbosa Huerta estaba mal y me preocupé. Hace unos días me dijeron que goza de cabal salud. (Yo) lo veo muy bien de ánimo, de semblante y muy lúcido, me da mucho gusto que esté muy bien el gobernador de Puebla, que trabaje de manera coordinada con nosotros”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario estuvo este sábado 19 de septiembre en el estado de Puebla para evaluar el Programa Nacional de Reconstrucción por los daños ocasionados por los sismos. Es muy satisfactorio poder decir que se ha avanzado, que vamos bien en la ejecución de este programa”, indicó.

Dijo que Puebla fue uno de los estados más golpeados por los sismos desde 1985, “pero está de pie pese a los terremotos y las dos crisis que enfrenta el país: la de la pandemia y la económica.”

López Obrador afirmó que en el manejo de la pandemia Puebla muestra un avance positivo al registrar menos contagios: “vamos avanzando, lo más importante es que ya son menos los que pierden la vida (…) “este es uno de los estados que ha sufrido menos porque actuó bien desde el principio y trabajó con especialistas y científicos que nos ayudan en la estrategia nacional.”

El gobernador Barbosa Huerta aseguró que “solo tenemos ya los hospitales con un tercio de ocupación en el tema de coronavirus, estamos provocando la reactivación económica; en julio, datos dados ayer, fuimos el estado que más creció en tema de inversión manufacturera, somos un estado fuerte en inversión (…) estamos creando condiciones de relación social que permitan tener convivencias adecuadas, los estridentes son otros, los intolerantes son otros, nosotros escucharemos, dialogaremos y debatiremos.”

La Dirección de Conservación de Bienes Culturales de la Arquidiócesis de Puebla informó por su parte que los sismos de 2017 y 2018 provocaron profundos daños en 621 templos de Puebla, y “se vieron afectadas, no sólo la Arquidiócesis sino también la Diócesis de Tehuacán y la de Huajuapan de León, Oaxaca”.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la diócesis de Puebla fue la más afectada en el país con 584 templos dañados en cuatro de seis zonas pastorales, y hasta este 19 de septiembre el avance de la reconstrucción está en 50 por ciento terminado, 34 por ciento en proceso y 16 por ciento aún con daño estructural.