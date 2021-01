AMLO placea candidatos de Morena; hoy en Nuevo León

Linares, N. L- Este sábado, en su gira por Linares, en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la candidata a gobernadora por Morena, Clara Luz Flores, pese a que, ha dicho que no intervendrá en las elecciones del 2021.

La expriista, y quien es alcaldesa con licencia del municipio de Escobedo, publicó en sus redes sociales una foto donde desayunó con el presidente, aunque no dio más detalles de la reunión. Sólo señaló que fue "un desayuno amable y constructivo".

Clara Luz Flores, quien es originaria de Coahuila, renunció en febrero del año pasado al Partido Revolucionario Institucional donde militó más de 22 años y quien la llevó a ser presidenta municipal de Escobedo en dos periodos distintos. En diciembre, Morena la hizo su candidata para la gubernatura de Nuevo León.

En 2019, AMLO hizo lo mismo con el candidato a la gubernatura de Baja California Jaime Bonilla a solo tres meses de que se realizara la elección en ese estado.

En una reunión privada, López Obrador desayunó en un restaurante de Tijuana con el que era candidato en ese entonces -hoy gobernador-.

En el encuentro también asistió la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky y el delegado Leonel Godoy Rangel.

Cuestionado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, explicó que "nada más platicamos".

En esa ocasión, el presidente López Obrador había asegurado que no visitaría ninguna de las entidades en elecciones para no favorecer a ninguno de los candidatos.

El pasado 24 de diciembre el presidente reiteró que no realizará visitas o giras en las entidades en donde se vayan a realizar los comicios electorales, con el objetivo de respetar dichos procedimientos.

Durante la conferencia mañanera de ese día, dijo que no debía haber preocupación en torno a una posible injerencia de su parte. "Nosotros no hacemos fraudes, no nos hemos robado elecciones, así de sencillo y vamos a ser respetuosos de las leyes electorales".

AMLO DE GIRA EN LINARES

Durante su gira por Linares en Nuevo León, Andrés Manuel habló sobre su llamada con el presidente Joe Biden, con quien aclaró temas migratorios.

"El presidente Biden de Estados Unidos tiene la intención de impulsar la reforma migratoria que dejó pendiente la administración de Barack Obama", dijo y señaló que hará un respetuoso llamado a los legisladores estadounidenses para que la aprueben.

Evaluación de Programas para el Bienestar, desde Linares, Nuevo León. https://t.co/dkVa8UTtzf — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 23, 2021

"La intención es impulsar esa reforma migratoria, vamos a exhortar de manera respetuosa a los legisladores de Estados Unidos para que aprueben esa iniciativa de Ley del presidente Biden y que regularice la situación migratoria de los mexicanos".

De gira en este municipio, a unos 100 kilómetros al sur de Monterrey, el presidente de México señaló que en su plática telefónica con Biden, éste le ofreció concretar la reforma migratoria pendientes de Obama.

También comentaron sobre el covid sobre el cual el presidente de Estados Unidos está dedicado de tiempo completo para llevar un plan de vacunación y que, habrá coordinación en los respectivos planes de los gobiernos.

Hablaron de la manera coordinada en que trabajarán contra el covid y en donde Estados Unidos, comentó, va a vacunar en 100 días a 100 millones de personas. " Nosotros planeamos en marzo tener vacunados a todos los adultos mayores que son alrededor de 15 millones", agregó.

López Obrador junto con el Gobernador Jaime Rodríguez, también realizaron el evento de evaluación de los Programas Integrales para el Bienestar.

El presidente deberá estar en San Luis Potosí por la tarde de este sábado.